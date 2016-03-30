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Yaşam

Yargıtay'ın onadığı hırsızlık davasında yeniden yargılama talebi: 3 kişi ile 2 inek otomobile nasıl sığar?

3 sanığa ‘gece vakti hırsızlık’ suçundan 5 yıl 10’ar ay hapis cezası verilmişti

30 Mart 2016 13:29

Konya’da 2 büyükbaş hayvanı otomobile yükleyip çaldıkları gerekçesiyle 5 yıl 10’ar ay hapse çarptırılan 3 kişi, Yargıtay da kararı onayınca cezaevine girdi. Sanıklar, "3 kişi ile 2 inek otomobile nasıl sığar?" diyerek yeniden yargılama istedi.

Konya Karatay’da 2010’da Mustafa Uluırmak’ın ahırından iki inek çalındı. Kadir Boztepe isimli vatandaş, Uluırmak’a, gece yarısı yaşanan olayı gördüğünü, 3 kişinin 2 ineği bir otomobile koyup götürdüğünü anlattı, aracın plakasını da verdi.

Habertürk’ten Gökay Usanmaz’ın haberine göre, tanık, plaka sahibi Osman Çelik, kardeşi Ekrem Çelik ve aracı 2 ay önce sattıkları Çapan Yeni’yi teşhis etti.

Çelik’in aracında ‘ağır bir şekilde büyükbaş hayvan’ kokusu olduğu da tespit edilerek tutanak altına alındı. Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesi 3 sanığa ‘gece vakti hırsızlık’ suçundan 5 yıl 10’ar ay hapis cezası verdi.

Dosyanın gittiği Yargıtay 22. Ceza Dairesi de kararı 5 yıl sonra onayınca 3 sanık cezaevine konuldu. Çelik kardeşlerin avukatı Halil İbrahim Erdoğan ise “2 ineğin 1 otomobile sığıp sığmayacağı hususu aydınlatılmadı” diyerek yeniden yargılama talep etti.

 

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