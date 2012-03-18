Yargıtay’ın ‘dikiz’ kriterleri değişti

T24 - Yargıtay, ağaca tırmanarak bir evin yatak odasını gözetleyen sanığa “özel hayatın gizliliğini” ihlalden verilen cezayı “suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle bozarken, deneme kabininde mayo deneyen kadının görüntülerini yere bıraktığı cep telefonu ile kaydetmeye çalışan sanığa verilen cezayı ise onadı.

Vatan gazetesindeki habere göre, Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda ağaca tırmanarak evi gözetlemek isteyen sanığa Kozan Sulh Ceza Mahkemesi’nce “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan ceza verdi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise mahkumiyet kararını bozdu. Kararda, yatak odasını da gören ağaca çıkarak evi gözetleyen sanığın “özel hayatın gizliliğini” ihlal suçunu işlemediği konusunda sadece “suçun unsurlarının bulunmaması” gerekçe gösterildi.

Aynı dairenin başka bir kararında ise mayo kabininde deneme yapan kadının görüntülerini kabinde yere bıraktığı cep telefonu ile çeken sanığın “Yere düşen cep telefonum kendiliğinden çekim yapmış” savunmasını yerinde bulmuyarak “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan verilen cezayı onandı.



