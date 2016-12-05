Yargıtay'ın cezasını onadığı iş adamı Erol Aksoy kayıplara karıştı

“Nitelikli zimmet” suçundan çarptırıldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezası geçtiğimiz ay Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından oybirliğiyle onanan İktisat Bankası’nın eski sahibi, batık bankacı Erol Aksoy, ortadan kayboldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, TMSF’ye devredilen İktisat Bankası’nın eski sahibi Erol Aksoy, "nitelikli zimmet" suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını Yargıtay’ın onamasının ardından sırra kadem bastı. Kararın ardından İstanbul Tarabya’daki evine uğramadığı öğrenilen batık bankacı Aksoy’un nerede olduğu bilinmiyor. Ekibine konuşan kapıcısı, Aksoy’un 1 haftadır eve gelmediğini söyledi.

Erol Aksoy ve banka yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan’a ilişkin dava İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, geçtiğimiz yıl aralık ayında oybirliği ile verdiği kararda Aksoy’a "nitelikli zimmet" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 5 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Mahkeme heyeti, banka yönetim kurulu üyeleri Önal, Güler, Gevrekyan ile yönetim kurulu başkanı Sel’e de 7 yıl 2 ay 20’şer gün hapis ve 3 bin 520’şer lira para cezası verdi. İnci Aksoy ise beraat etti. Mahkemenin kararı bazı sanıklar tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi temyiz incelemesini geçen ay tamamlayıp yerel mahkemenin kararını onadı. 7. Ceza Dairesi’nin oybirliği ile aldığı karar taraflara geçen hafta tebliğ edildi. Karara karşı, sanık avukatlarının karar düzeltme başvurusu yaptığı öğrenildi. Bu başvuruyu da yine aynı heyet karara bağlayacak. Yargıtay’ın onama kararının ardından Erol Aksoy sırra kadem bastı. Kararın ardından Tarabya’daki evine uğramadığı öğrenilen batık bankacı Aksoy’un nerede olduğu bilinmiyor.

Tarabya’daki binanın kapıcısı, Aksoy’un bir haftadır evine uğramadığını söyledi. İktisat Bankası, 15 Mart 2001’de TMSF’ye devredildi. Aynı yıl 17 Aralık’ta bankacılık lisansı kaldırıldı. 4 Nisan 2002’de alınan genel kurul kararı ile de İktisat Bankası’nın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank bünyesine alınmasına karar verildi.