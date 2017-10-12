Yargıtay'dan 'basen' kararı

Samsun'da bir kadın, kayınvalidesinin basenlerine bakmak istemesini mahkemeye taşıdı. Dava açılmasını reddeden mahkemenin kararını Yargıtay bozdu ve 'kişilik haklarına zarar verdiği' için kayınvalideyi 10 bin 500 lira tazminata mahkûm etti.

Habertürk TV muhabiri Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yargıtay basenle dalga geçilmesini kişilik haklarına saldırı saydı. Yargıtay'ın söz konusu kararı almasına neden olan olay Samsun'da yaşandı.

Habere göre, evlilik hazırlığı yapan Rukiye Ö. kayınvalide adayı Sedef Ü. ile alışverişe çıktı. Kayınvalide adayı müstakbel gelinine dar elbiseler denetti. İddiaya göre, kayınvalide adayının bunu Rukiye Ö.'nün basenlerini kontrol etmek için yaptı. Yine iddiaya göre, nişan öncesi erkek tarafı Rukiye Ö.'nün eteğini kaldırarak vücuduna tekrar bakmak istedi. Eğer buna izin verilmezse nişan yüzüklerinin takılmayacağını belirtti. Bunun üzerine Rukiye Ö.'nün ailesi nişanın gerçekleşmesine izin vermedi.

Tazminat ödenecek

Rukiye Ö. kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Samsun 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. 500 lira maddi ve 10 bin lira manevi olmak üzere 10 bin 500 lira tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, manevi tazminat şartlarının gerçekleşmediğini gerekçe göstererek davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza atarak, mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay, gelin adayının basenlerine bakmakta ısrar edilmesinin ve basenleriyle dalga geçilmesinin küçük düşürücü bir davranış olduğunu ve kişilik haklarına zarar verdiğini belirterek tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.