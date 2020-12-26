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Yaşam

Yargıtay üyesi Nihat Altunok Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

26 Aralık 2020 20:23

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Nihat AltunokYargıtayYargıtay üyesi
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