Yargıtay üyesi Nihat Altunok Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Altunok'un cenazesi Covid-19 tedbirleriyle yarın saat 14.00'da Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Altunok'un vefatı üzerine açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Değerli meslektaşım Yargıtay Üyesi Nihat Altınok' un vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Mekanı cennet olsun"dedi.

Nihat Altunok kimdir?

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Altunok, 1989 yılında ise Ankara Barosu'ndan Avukatlık Ruhsatnamesi almıştı. Çeşitli ilçelerde cumhuriyet savcılığı görevinde bulunduktan sonra, 2004-2008 yıllarında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008'de Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti. 27 Şubat 2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi başkan yardımcılığı görevine atanmıştı.. Aralık 2014'te ise Yargıtay üyeliğine seçilmişti.