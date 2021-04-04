Yargıtay üyesi, 103 emekli amiralle ilgili soruşturmanın sonucunu beklemedi: “Namaz kılan bir subayı bahane eden darbe imalı bildiriyi kınıyorum”

T24 Ankara

Yargıtay üyesi Ali Doğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı, 103 emekli amiralin imzaladığı bildiri konusunda, “Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayımlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum” dedi. Doğan, “Ben de bir Yargıtay üyesi olarak hukuk sistemine yönelen ve darbe imasını içeren bildiriye karşı, hukuk sistemimizin ve demokrasimizin yanında olduğumu açık seçik belirtiyorum. Hukuk kurumlarımızın da buna tepki göstereceğine inanıyorum” yorumunu yaptı.

Yargıtay 9. Ceza Daire üyesi olan Doğan, A haber yayınına katılarak, bildiriyi yorumladı. Doğan, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbesine yönelik ilk soruşturmayı başlatan zamanın cumhuriyet başsavcısı ve MİT tırları olayındaki ilk karşı soruşturmayı başlatan cumhuriyet başsavcısı olarak, halen Yargıtay üyesiyim, şunu belirtmek istiyorum. Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayımlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum. Türk hukuk sistemine ve anayasal düzene yönelecek suçlara karşı bir Yargıtay üyesi olarak Türk hukuk sisteminin ve demokrasinin yanında olduğumu açıkça belirtiyorum ve tüm kamuoyuna bir Yargıtay üyesi olarak bunu ilan etmek istiyorum.

“Hukuk kurumlarının tepki göstereceğine inanıyorum”

Yargıtayımız, hukukun Türkiye’deki en yüksek temsil makamıdır. Bu nedenle ben de bir Yargıtay üyesi olarak hukuk sistemine yönelen ve darbe imasını içeren bildiriye karşı, hukuk sistemimizin ve demokrasimizin yanında olduğumu açık seçik belirtiyorum. Hukuk kurumlarımızın da buna tepki göstereceğine inanıyorum, saygılarımı sunuyorum.”

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