Yargıtay: Siyasilere 'utanmaz, alçakça, manyak' demek hakaret değil

HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü 2011 yılında partisinin Mersin’de düzenlediği mitinge katılarak bir konuşma yaptı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bir TV’deki canlı yayında Kürkçü için “utanmaz, alçakça, manyak” ifadelerini kullandı. Kürkçü, söz konusu ifadelerle Kütahyalı’nın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Davaya Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi talebi kısmen kabul ederek, Kütahyalı’nın, 3 bin TL tazminat ödemesine mahkum edildi. Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yargıtay, söz konusu ifadeleri ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve siyasilerin kamuya mal olmuş kişiler oldukları için daha esnek davranmaları gerektiğini savunarak yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

'Siyasilerin sınırları geniş olmalı'

Yargıtay, bozma kararında, siyasetçilere yönelik eleştirilerin izin verilen sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun yerleşmiş bir ilke olarak kabul edildiğine vurgu yaparak, “Bu ilkenin gerekçesi, siyasetçilerin, özel kişilerden farklı olarak, diğer siyasetçilerin, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açık olan, kamuoyuna mal olmuş kişiler haline gelmeyi bilerek tercih etmeleridir” dedi.

AHİM hatırtlatması

Kararda AİHM’in Lingens&Avusturya kararında; başbakan aleyhine söylenen “ahlak dışı, şerefsiz” sözleri ile Avusturya Özgürlük Partisi lideri Jörg Haider’i “geri zekalı” olarak tanımlayan bir gazetecinin mahkum edilmesini ifade özgürlüğüne aykırı bulan kararlarına atıf yapıldı.

İfade özgürlüğü kapsamındadır

Kararda, davacı Ertuğrul Kürkçü’nün bir siyasi kişilik olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: “Ülkede çok tartışılan artık kamusal bir tartışma konusu olan demokratik çözüm süreci ve hükümetin uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Davacının bu eleştiri sırasında kullandığı ‘utanmaz, alçak, manyak’ şeklindeki ifadelerin kamusal tartışmanın bütün içerisinde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi gerekir. Ayrıca dava konusu sözler davacının ülke gündemi ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerinden söylenmiştir. Davacı siyasi bir kişilik olarak bu açıklamaları yaparken kendisini tartışma ortamına çekmiştir. Bu tartışma üzerinden eleştirilere de katlanmak yükümlüğü vardır.” Kürkçü’nün avukatı Mustafa Bayram Mısır, karar düzeltme için Yargıtay’a başvurdu.