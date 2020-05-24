Yargıtay, "Seni paramla satın alırım" sözü hakaret değil, "Kaba hitap tarzı" dedi

İki kişi arasındaki tartışma mahkemelik oldu. "Cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz" diyene "Seni paramla satın alırım" diye yanıt veren kişi 'hakaret' suçundan tazminata mahkûm oldu. Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise bu kararı bozdu. Kararda, söz konusu ifadenin 'kaba hitap tarzı' olduğu belirtildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, “Cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz” sözlerini söyleyene karşı “Seni paramla satın alırım” ifadesini kullandı. Şikâyet üzerine açılan davada Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Seni paramla satın alırım” sözünü kullanan sanığa “hakaret” suçundan ceza verdi.

“Küçük düşürmeye yönelik olmalı”

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün “hakaret” suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı. Sanığın kullandığı “Seni paramla satın alırım” sözünün, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu anlatılan kararda, bu ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle “hakaret” suçunun unsurlarının oluşmadığı bildirildi.