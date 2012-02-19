Yargıtay: Ruh sağlığını hangi tecavüzcü bozdu!

T24 - Bartın’da iki kişinin tecavüzüne uğrayan küçük kız çocuğu için Adli Tıp, ‘Ruh sağlığı bozulmuştur’ raporu verilince sanıklara verilen ceza artırıldı. Ancak Yargıtay, “Hangisinin ruh sağlığını bozduğu belirtilmeli” diyerek mahkeme kararını bozdu.

Kemal Göktaş'ın Vatan'daki haberine göre; Bartın’da, küçük bir kız çocuğuna tecavüz eden iki kişi hakkında dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tecavüze uğrayan mağdure kız için Adli Tıp raporu alındı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda mağdure kız için “Ruh sağlığı bozulmuştur” tespiti yer aldı. Mahkeme de bu nedenle sanıklara verilen cezayı artırdı. Karar Yargıtay’a temyize gitti. Temyiz incelemesini yapan 14. Ceza Dairesi, öncelikle olay tarihinde nüfus kaydına göre 18 yaşından küçük olan mağdurenin 19 yaşlarında göründüğüne ilişkin bir sanığın beyanı nazara alınarak, doğum kayıtlarının istenmesi, resmi bir sağlık kurumunda doğmamış ise de yaş tespitine esas olacak kemik grafileri çektirilip sağlık kurulundan rapor alınması gerektiği belirtildi.



Fiili değil, faili merak etti



Kararda ikinci bozma gerekçesi ise şöyle belirtildi: “Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun 28.05.2010 tarihli raporunda mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu belirtilmiş ise de rapordan ruh sağlığının her iki sanığın eylemlerinden mi, yoksa hangi sanığın eyleminden dolayı bozulduğu anlaşılamadığından, bu hususta ek mütalaa alındıktan sonra hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi, kanuna aykırı görülmüş olduğundan, kararın bozulmasına oybirliği ile karar verildi.”



Cezada indirim yapılacak



Türk Ceza Kanunu’na göre 15 - 18 yaş arasındaki çocuklara tecavüz edilmesi suçuna 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Suçun sonunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde sanığa verilecek ceza 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor. Yargıtay’ın bu kararına göre, dava Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Mahkemenin Yargıtay kararına uyması durumunda Adli Tıp Kurumu’ndan, mağdure kızın ruh sağlığının tecavüzcülerden ikisinin fiillerinden mi yoksa sadece birinin fiilinden mi meydana geldiği araştırılacak. Raporun değişmesi halinde 15-24 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan biri için cezanın 8 yıla kadar düşmesi ihtimali doğacak.