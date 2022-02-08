Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu’ndan Bahçeli’nin “yasal düzenleme" çıkışına: Hiçbir rejim değişikliği bahse konu değil

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için yasal düzenleme yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. MHP liderinin, kendisini de anarak yaptığı konuşma ile düşüncesini ortaya koyduğunu belirten Kanadoğlu, “Kendi açıklamasında bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu açıklamış oldu. Herhangi bir şekilde yasal düzenleme gerekiyorsa onu da yapabileceklerini söylediğine göre, herhalde ikiden fazla aday olamayacağını da kabul etmiş oluyor. Bu yasal düzenlemeyi yani anayasa değişikliğini nasıl başaracağı konusu kapalı kalmış oldu” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, 2007’deki krize işaret eden Kanadoğlu, “2007 olayı, anayasanın çok açık bir ifade taşımaması nedeniyle yoruma açıktı. Bugün, 1982 Anayasası’nın 101. maddesinin ikinci fıkrası çok açık, net, hiçbir yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlenmiş vaziyette” diye konuştu. Cumhurbaşkanının ikiden fazla seçilemeyeceği yönündeki hükmün devam ettiğini aktaran Kanadoğlu, “Hiçbir rejim değişikliği bahse konu değil. Zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir rejim yok. Ucube bir sistemdir bu. Bu sistem herhangi bir devlet rejimini değiştiren bir olay da değil. Bu itibarla Devlet Bahçeli açık bir şekilde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kendisi ifade etmiş oldu" dedi. Kanadoğlu, "Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil" diye konuştu.

TIKLAYIN - Devlet Bahçeli'den üç dönem kuralına ilişkin yasal düzenleme sinyali