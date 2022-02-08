Devlet Bahçeli'den üç dönem kuralına ilişkin yasal düzenleme sinyali

Anayasa'da bir kişinin "iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği" hükmü, tartışma konusu oldu. Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanının en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” çıkışında bulundu.

MHP’nin hafta sonu Kızılcahamam’daki Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı ortak toplantılarda, basına kapalı görüşmeler yapıldı.MHP’nin cumhurbaşkanı adayının net olduğuna ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerine vurgu yapan Bahçeli’nin, kurmaylarına, “İnanıyorum ki 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” dediği öğrenildi. Bahçeli, muhalefeti işaret ederek, bazı çevrelerin Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalara başladığını da savunarak “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanıdır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yöndeki tartışmaları maksatsız ve mesnetsiz olarak değerlendiren Bahçeli, “Şayet bu tartışma genişletilip Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Nitekim cumhurbaşkanının en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” mesajlarını verdi.