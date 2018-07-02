Yargıtay ‘Mor Beyin' mağdurunun cezasını bozdu

T24

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen bir mahkumiyet kararını, sanığın ‘Mor Beyin’ listesinde yer aldığının ortaya çıkması üzerine bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olduğu’ hükmü verilen Cemal Sertkaya hakkındaki hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verdi. 2018/1462 sayılı kararın gerekçesi, “Kişilerin iradeleri dışında Bylock kullanmaya yönlendirilebileceğine ve ancak operatör kayıtları ile User-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin gerçek ByLock kullanıcısı olduklarının kabulünün gerekmesine” dayandırıldı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Haziran 2017 tarihli belgeye dayanılarak sanık Sertkaya'nın ByLock kullanıcısı olduğunu kabul edilip, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen mahkumiyet kararını uygun bulmuştu. Bu karar temyiz edildi. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, istinafın kararını bozdu. Bozma kararında, sanığın kimlik bilgilerinin istinaf aşamasından sonra Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28 Aralık 2017 tarihli “Mor Beyin” listesinde yer aldığının bildirilmiş olması karşısında hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi için mahkumiyet kararının bozulmasına hükmedildiği kaydedildi.

Adli bilişim uzmanı Koray Peksayar'ın Twitter'da paylaştığı Yargıtay kararı şöyle:

"Yargıya Mor Beyin’i kabul ettiren bilirkişiler büyük bir kamusal görevi yerine getirdi"

Yargıtay’ın son kararı birçok Mor Beyin mağduru için emsal oluştururken; gazeteci İsmail Saymaz da konuyla ilgili, “Bylock mağdurları için Yargıtay’ın bu kararı örnek oluşturacak. Yargıya Morbeyin’i kabul ettiren bilirkişiler büyük bir kamusal görevi yerine getirdiler” yorumunda bulundu.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 12 Ocak 2018'de çıkarılan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'Mor Beyin' yazılımıyla iradeleri dışından ByLock'a erişim sağlayan 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü göreve iade edilmişti.