"Mor Beyin tuzağına düşenler, KHK ile görevlerine iade edildi, özel sektörde ise mağdurlar kapıda kaldı"

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 12 Ocak 2018'de çıkarılan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'Mor Beyin' yazılımıyla iradeleri dışından ByLock'a erişim sağlayan 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü göreve iade edilirken, özel sektörde çalışanların maduriyetinin sürdüğü belirtilirken, Karar'da yer alan haberde, "Özel sektör mağdurları kapıda kaldı" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu haberde uzmanların şirketlerin "FETÖ' endişesi" nedeniyle işe iadeye yanaşmadığı belirtilirken, siyasilerin çağrı yapmasının geri dönüşler için kapı aralayacağının dile getirildiğini aktarıldı.

Haberde ayrıca beraatleri beklenmeden görevlerine iade edilen kamu görevlileri dışında, Mor Beyin uygulamasıyla ByLoc'a yönlendirildiği için işinden olan binlerce özel sektör çalışanın işlerine dönmek için hukuki yollara başvurmak zorunda kalacağı belirtildi. Aralarında büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde çalışanların olduğu binlerce kişinin durumunu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, işverenlerin OHAL sürecinde mağdurları işe geri almak için tereddüt yaşadığını söyledi.

Erdem, bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ya da bakanların işverenlere çağrı yapabileceğini kaydederek şunları kaydetti:

“Mor Beyin kumpasında mağdur olanların itibarlarının geri verilmesi çok önemli. Devlet kurumlarında çalışan mağdurlar görevlerine iade edildi. Ama FETÖ’nun 15 Temmuz’daki travmasında mağdur olan özel sektör çalışanlarının durumu oldukça önemli. Özel sektörde işverenler nasıl olsa mağdur olanları geri alır demek gerçekçi değil. FETÖ’cü gibi görünme korkusu var. Bu korkudan dolayı çıkardığı çalışanı geri alma konusunda tereddüt yaşayabilirler. Bu durumun aşılması için Sayın Cumhurbaşkanı ya da diğer yetkili siyasiler işverenlere bir çağrı yapıp, ‘Devlet de bu mağduriyetleri giderdi. Devlet geri alırken özel sektör de bu kişileri geri almalıdır’ diyebilir. İşverenler bir ışık bekliyor. Buna ne gerek var diyebilirsiniz ama OHAL ortamında işverenler bir tereddüt yaşıyor. Normalde işe geri dönüş davası açsalar zaten alınırlar veya tazminat alırlar. Ama işe geri dönüş davası işveren geri almak istemediği için açılan bir dava ve uzun sürebiliyor. Ancak yapılacak çağrı ile devlet inisiyatif alır ve en kolay ve en kısa yol da budur."