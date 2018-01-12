OHAL kapsamında 697 No'lu yeni KHK yayımlandı; Mor Beyin mağduru bin 823 kamu çalışanı göreve iade edildi!

OHAL kapsamında 697 No'lu yeni KHK yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Mor Beyin' yazılımıyla aracılığıyla iradeleri dışından ByLock'a erişim sağlayan 11 bin 480 kişi arasında yer alan 2 bin 168 kamu görevlisinden 1823'ü göreve iade edildi.

Göreve iade edilenler 10 gün içerisinde başlarlarsa mali ve sosyal hakları geriye dönük ödenecek, tazminat davası açamayacak.

Göreve iade edilen 1823 kamu çalışanının tam listesine ulaşmak için tıklayınız...

262 kişi ihraç edildi

697 sayılı kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğne karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplarla ilişkisi olduğu iddia edilen 262 kişi kamu görevinden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 60 akademisyen de yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde görevli 48 kişi ihraç edilirken, 106 öğretmenin de kamu görevine son verildi.

KHK ile görevden ihraç edilen kişilerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız...

54 asker göreve iade edildi, 5 askerin rütbesi söküldü

697 sayılı KHK kapsamında 54 sşlahlı kuvvetler personeli de göreve iade edildi. 5 askerin de rütbeleri söküldü. Rütbeleri sökülen askerlerin birinin Kara Kuvvetleri, 4'ünün Deniz Kuvvetleri mensubu olduğu belirtildi.

KHK ile göreve iade edilen askerlerin tam listesi için tıklayın

2 medya kuruluşu kapatıldı

KHK ile YEK televizyonu ve HATMAR FM radyosu kapatıldı.