Yargıtay kararı: Kaynanaya hakaret boşanma nedeni

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bursa'da yaşayan çift karşılıklı açtıkları boşanma davası sonucunda mahkeme, emsal bir karar imza attı. Davacı gelinin kayınvalidesine hakaret ettiği gerekçesiyle Yargıtay, kayınvaldieye hakareti ağır kusru saydığı kararında “Kadın (gelin) yararına tazminata hükmedilmesi doğru değil” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaynanaya hakaretin ağır kusur sayıldığı kararda, şöyle denildi: “Davacı-karşı davalı kadının da eşine ve kayınvalidesine hakaret ettiği, eşini tehdit edip fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı kadın, erkeğe göre ağır kusurlu olup, ağır kusurlu eş yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2. maddelerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. O halde kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilecek yerde yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.”



Kararla birlikte Yargıtay, kaynanaya hakareti boşanma sebebi saydı. Çorum'daki benzer bir davada da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalideye hakareti boşanma sebebi saymıştı.