Yargıtay iş yerinde 'yanaktan öpmeye' verilen cezayı az buldu

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını "sana sarılmak istiyorum" diyerek aniden yanağından öpen sanığı, cinsel taciz suçundan para cezasına çarptıran yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, sanığın, öpme eylemi nedeniyle 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngören basit cinsel saldırı suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Eskişehir'de bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan P.K, sabaha karşı sigara içmek için dışarı çıktı. Güvenlik görevlisi arkadaşı Ü.Ş. de onu takip ederek arkasından geldi ve "sana sarılmak istiyorum" diyerek P.K'yı yanağından öptü.

Arkadaşının şikâyetçi olduğu Ü.Ş. hakkında Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, sanığı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) cinsel taciz suçunu düzenleyen 105. maddesi uyarınca 90 gün adli para cezasına çarptırdı. Eylemin, aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza, yarı oranında artırılarak 135 gün karşılığı 2 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi.

Mahkeme kararında, sanık ve mağdurenin olay tarihi ve öncesinde aynı iş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, önceye dayanan arkadaşlıkları olduğu anlatıldı.

Kararda, sanık ve mağdurenin birbirleriyle gerek iş yerinin getirdiği ortam, gerek arkadaşlarının müşterek olması nedeniyle belirli bir samimiyetlerinin bulunduğu ancak sanığın bunun ötesinde mağdure ile özel bir arkadaşlık kurmaya çalıştığı, bu nedenle "sana sarılmak istiyorum" diyerek sözlü tacizde bulunduğu vicdani kanısına ulaşıldığı kaydedildi.

Buna karşın, öpme iddiasının kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı ifade edilen kararda, bu nedenle fiilin cinsel saldırı olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararında, olaya ilişkin dinleme kaydı bulunduğu ve kaydın, sanığın "sana sarılmak istiyorum" ifadelerinden sonra gürültülü şekilde sona erdiği anlatıldı. Mağdurenin samimi anlatımları, suç saati itibarıyla olayın yaşandığı yerin konumu, olaya ilişkin dinleme kaydı gözönünde bulundurulduğunda, öpme eyleminin gerçekleştiğinin kabulünün gerektiği ifade edilen kararda, sanığın mağdureyi yanağından öperek vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve eylemin, TCK'nın 102. maddesinde 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngören basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kaydedildi.