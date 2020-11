Yargıtay’ın Soma kararını aile ve avukatlar değerlendirdi: Can Gürkan derhal tutuklanmalı!

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksirle ölüme neden olma” suçundan verilen 15 yıl hapis cezası bozdu. Yargıtay, Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın “301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama” suçlarından yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti. Dava avukatlarından Hatice Aslan Atabay ile Nergiz Tuba Aslan ve Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak bu kararı olumlu bulduklarını belirterek, Can Gürkan’ın hemen tutuklanması gerektiğini söyledi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozduğu kararı değerlendiren Soma davası avukatlarından Hatice Aslan Atabay, “Birkaç kişi hariç bizim için olumlu bir karar. Böyle bir faciada Can Gürkan’a sadece basit taksirden vermişlerdi cezayı, bu açıdan kabul edilebilir bir durum değildi. Şu an 4 önemli üst düzey sanık için olası kastla yargılama söz konusu, bunu olumlu buluyoruz. Eğer ceza verilirse bu Türkiye ve dünya tarihinde bir ilk olacak” dedi.

"Kamu görevlilerinin beraat kararını bozdu"

Evrensel'den Dilek Omaklılar'ın haberine göre 15 yıl cezanın bozulmasıyla yeniden yargılamanın bu sefer olası kastla yani ilk iddianamedeki gibi 301 kişinin ölümüne sebebiyet suçuyla olacağını ifade eden Atabay, “Basit taksirle 15 yıldan veriyor ama olası kastta her bir ölüm için ayrı ayrı ceza alacak. Yargıtay basit taksitle değil olası kastla yargılanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca iki kamu görevlisi için de beraat kararı vardı, onları da bozdu” diye konuştu.

Bundan sonraki süreç hakkında bilgi veren Atabay, “Dosya Yargıtay bozmasından sonra Akhisar Ağır ceza mahkemesine gidecek. Mahkeme eski kararında direnebilir o zaman dosya Yargıtay Ceza Genel kuruluna gider, ancak mahkeme uzatmayıp Yargıtay’ın kararına uyabilir. O zaman Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı şirketin üst düzey sorumluları olarak 301 kişinin olası kastla ölümünden ve 162 kişinin olası kastla yaralanmasından dolayı ayrı ayrı ceza alacak” diye konuştu.

"Kaçma ihtimaline karşı tutuklanmalı"

Atabay, “Bu bozma kararın hem hukuka uygun hem de hukuk vicdanına uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Can Gürkan’ın hukuki durumu diğer tutuklu 3 sanıkla İsmail Adalı, Ramazan Doğru ve Akın Çelik’le aynı. Diğer tutuklu sanıklardan fakı yok, Bölge Adliye Mahkemesi Can Gürkan’ı tahliye etmişti. Dolayısıyla kaçma ihtimaline karşı Can Gürkan tutuklanmalı” dedi.

"Can Gürkan’ı yargı bulabilecek mi?"

Soma davası avukatlarından Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Nergiz Tuba Aslan ise, “6 yıldır süren bir hukuk mücadelesinin karşısında Yargıtay’ın verdiği bu karar önemli bir karar. İş cinayetlerinin işçi katliamlarının yaşandığı dosyalarda Yargıtay içtihatlarında bir ilk aslında. Bu anlamda özellikle ailelerin katliamın ilk gününden beri acıları ve öfkeleriyle birlikte adalet mücadelesini sürdürmesinin sonucu olarak değerlendirmek gerekir. Ancak üst düzey sorumlulukları olan başta Can Gürkan olmak üzere verilen bu karar esasen yeterli de değil. Şu anlamada değil, başta bu katliamın taşlarını döşeyen, bile isteyen para hırsısını öne koyan, işçilerin canını yok sayan Alp Gürkan hakkında verilen beraat kararını kabul edebilmek mümkün değil. Doğrudan bizzat sorumluluğu dosyada tespit edilmiş durumda. Ancak yargı sermayeyi işçi sınıfına tercih etmiş durumda bu anlamda. Şimdi ise Can Gürkan’ı yargı bulabilecek mi bu karara uyulacaksa ve ceza verilecekse eğer Can Gürkan’a ulaşabilecek miyiz? Bunu göreceğiz” dedi.

"Hak ettikleri cezayı alması bir emsal olur"

Soma 301 madenci Madenciler Derneği başkanı ve maden katliamında oğlunu kaybeden İsmail Çolak da, kararı olumlu bulduğunu belirterek, “Bunun devamı önemli. Yargının yürütmenin olmadığı bir zamanda bu dört kişi sil baştan yeniden yargılanacak. 37’sine beraat verilmişti. Can Gürkan’ın acil, hemen tutuklanması gerekiyor, yoksa kaçar bu insan. Bir an önce tutuklanıp hızlı bir şekilde yeniden yargılanıp hak ettiği cezanın verilmesi gerekiyor. Hak ettikleri cezayı alması bir emsal olur. Dava görülmeye başladığında da bizler de yeniden takip edeceğiz. Adalete güvenmek zorundayız” diye konuştu.

