Yargıtay'dan Soma kararı: 4 sanık, "301 kez kastla öldürmek"ten mahkûm edilmeli

Yargıtay 12. Ceza dairesi, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciasına ilişkin kararını verdi. Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararları onandı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a "basit taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 15 yıl hapis cezası bozuldu. Yargıtay, Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın "301 kez olası kastla öldürme ve "162 kez olası kastla yaralama" suçların mahkûm edilmesi gerektiğini belirtti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay kararında; "Sanıkların tamamının karar alma süreci içerisinde bulunmaları ve şirketteki pozisyonları gereği ocak içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen, 'olursa olsun' mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kasıtlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği, böylece sanıklar hakkında 301 kez olası kastla adam öldürme suçundan ve 162 kez olası kastla yaralama suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması gözetilmeliydi" denildi.

Yargıtay, sanıklar Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ve Teknik Müdür İsmail Adalı’nın tahliye taleplerini de reddetti.

Tutuklu sanık Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’un cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine de karar verildi. Sanıklar kontrol baş mühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu hakkında verilen beraat kararları bozuldu.

Daire, her iki mühendisin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Sanık Haluk Evinç hakkındaki mahkûmiyet kararı eksik inceleme nedeniyle bozuldu.