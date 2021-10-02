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Yaşam

Yargıtay'dan evlilikte cinsel ilişki kararı: Erkek kusurlu sayılamaz

Yargıtay, boşanma davasındaki kararında, cinsel birliktelik istememenin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği şerhini düştü

02 Ekim 2021 18:50

İstanbul'da yaşayan bir kadın kocasına, boşanma, tazminat ve nafaka davası açtı. Yargıtay, davaya ilişkin verdiği kararda, cinsel birliktelik istememenin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği şerhini düştü.

Boşanma davasında kadının eşine karşı yönlendirdiği suçlamalar arasında "cinsel birliktelik istemediğini söylemesi" de kusur olarak gösterildi. Erkeğin de karşı dava açtığı dosya, yerel mahkemede karara bağlanarak çift boşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi'ne gelen dava dosyası burada da onandıktan sonra erkeğin itirazı üzerine Yargıtay'a geldi.

"Seninle birlikte olmak istemiyorum" sözü ağır kusur olarak görülmedi

Erkek, Yargıtay'a yaptığı itirazda, kusurun belirlemesini, tazminatları ve nafaka miktarlarına itiraz etti. Kadın ise tazminatların miktarı, yoksulluk nafakasının miktarı ve toptan şekilde ödenmesine karar verilmesini istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadın tarafından tazminatların miktarının istinaf edilmediğini ve kesinleştiğini belirterek buna yönelik temyiz dilekçesini reddetti. Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, erkeğin kusurlu olduğunu belirterek boşanma davasını onayan Hukuk Dairesi kusur olarak yüklenen maddelerden birine ise şerh düştü. Yargıtay kararında dava dosyadaki kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece erkeğe kusur olarak yüklenen "Cinsel birliktelik istemediğini söylediği" vakıasının ispatlanmadığı belirtti. Daire üyeleri, boşanma davasında bu gerekçenin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği belirterek içtihatlara giren şerh düştü. Erkeğin diğer kusurlu davranışlara göre yine de ağır kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilirken, erkeğin eşine "seninle birlikte olmak istemiyorum" sözünün ağır kusur olarak görülemeyeceğinin altı çizildi.

 
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