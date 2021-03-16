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Yargıtay'da cezası onanan HDP'li Gergerlioğlu: Meclis’i asla terk etmeyeceğim

“Belki beni Genel Kurul’dan çıkarabilirler ama Meclis'in, millet iradesinin bağrında bekleyeceğim”

16 Mart 2021 09:09

Yargıtay’ın 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onamasının ardından hakkındaki kararın Genel Kurul’da okunması beklenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, karar okunurken Meclis’i asla terk etmeyeceğini belirterek, “Belki beni Genel Kurul’dan çıkarabilirler ama Meclis'in, millet iradesinin bağrında bekleyeceğim. Bu seçimi kolay kazanmadık” dedi.

Yargıtay’ın, 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onamasının ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki bu karar, Genel Kurul’da okunacak, milletvekilliği düşürülecek. BirGün’den Hüseyin Şimişek’in haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, AYM’deki bireysel başvuruyu beklemeden kararı yerine getireceğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gergerlioğlu, karar okunurken Genel Kurul’da olacağını ve salonu terk etmeyeceğini açıkladı. Gergerlioğlu, milletvekilliği düşürüldükten sonra kendisini tutuklamak isteyenlerin ancak Meclis çatısı altında bunu yapabileceklerini belirtti.

Ceza aldığı konuşmalarıyla ilgili, “Çözüm sürecinde benim söylediklerimin on katı paylaşıldı. Önceden barıştan bahsettiğim için bana 'Kürtçü' diyenler, çözüm sürecinde beni konuşmaya çağırıyordu. Akil insanlar heyeti ile yaptığımız çalışmalarda Kocaeli Valiliği bir dediğimizi iki etmiyordu" diyen Gergerlioğlu, Genel Kurul’dan, kararın okunmasının ardından zorla çıkarılabileceğini ifade etti. Gergerlioğlu, “Belki beni Genel Kurul’dan çıkarabilirler ama Meclis'in, millet iradesinin bağrında bekleyeceğim. Bu seçimi kolay kazanmadık” şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2018'de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkûm edildi. Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından dosya Yargıtay'a geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi HDP'li Gergerlioğlu'nun "PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir" dedi.

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