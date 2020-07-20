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Yaşam

Yargıtay binası önünde şüpheli çanta paniği

Çantanın içinde laptop olduğunu tespit edildi

20 Temmuz 2020 19:27

Ankara Kızılay'da bulunan Yargıtay binası önüne bırakılan çanta için şüpheli paket alarmı verildi. Olay yerine giden bomba imha uzmanı ekipler, çantanın içinde laptop olduğunu tespit etti.

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