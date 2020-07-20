Yargıtay binası önünde şüpheli çanta paniği

Ankara Kızılay'da bulunan Yargıtay binası önüne bırakılan çanta için şüpheli paket alarmı verildi. Olay yerine giden bomba imha uzmanı ekipler, çantanın içinde laptop olduğunu tespit etti.

Ankara Kızılay'da bulunan Yargıtay binasının Atatürk Bulvarı girişinde duran çanta paniğe sebep oldu. Yargıtay görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine giden bomba imha uzmanı ekip çantayı inceledi ve içinde laptop olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, çantanın bir kişi tarafından bırakıldığı ve şahsın daha sonra Yargıtay önünden uzaklaştığı öğrenildi. (İHA)