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Politika

Yargıtay Başkanı Cirit, 'AKBİL'de yolsuzluk' davasında Erdoğan için beraat kararı vermiş

Erdoğan’a okuduğu şiir için verilen mahkûmiyetin sicilinden silinmesi yine Cirit’in kararıyla oldu

31 Mayıs 2016 10:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gezisine katıldığı sebebiyle muhalefet tarafından tepkileri toplayan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde, AKBİL davasından Erdoğan’ı beraat ettirdiği ortaya çıktı. Erdoğan’a okuduğu şiir için verilen mahkûmiyetin sicilinden silinmesi yine Cirit’in kararıyla oldu. Cirit, 2004’te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde, Tayyip Erdoğan’ın da yargılandığı 37 sanıklı AKBİL davasına baktı. Erdoğan, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Gündoğan’ın hazırladığı iddianameyle sanık sandalyesine oturmuştu. Erdoğan, AKBİL’den kayıt dışı gelir sağlamakla, 2.5 trilyonluk yolsuzlukla suçlanıyordu. Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna hakkında, “görevi başında zimmetine para geçirmek veya mal edinmek” gerekçesiyle 14’er yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası talep ediliyordu. Mahkeme, 2003’te 29 sanığı beraat ettirdi. Erdoğan ve 3 AKP’li vekil Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin ve Mikail Arslan’ın yargılanması durduruldu. Cirit, 2004’te Yargıtay üyeliğine, 2011’de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na, 2015’te Yargıtay Başkanlığı’na seçildi. Cirit, evli ve üç çocuk babası.

 

Tepki çeken yakınlık

 

Cirit’in Erdoğan’la yakınlığı, daha önce de konuşuluyordu. Cirit, “HSYK’nin halka hesap verebilecek bir sisteme geçmesi gerekir. Örneğin bazı ülkelerde Adalet Bakanı veya Cumhurbaşkanı HSYK üzerinde etkilidir” diyerek tepki çekmişti. Cirit, Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi gerektiğini de söylemişti. 2015 adli yılı açılış töreninde konuşan Cirit, “Bizim ülkemizde birden fazla yüksek mahkeme vardır. Ve üstünlük sıralaması da yoktur” dedi. 17-25 Aralık operasyonu sonrasında, savcı Zekeriya Öz, Erdoğan’ın yolsuzluk operasyonunu durdurması için Cirit’i gönderdiğini ileri sürmüştü.

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