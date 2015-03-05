T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay Başkanı: CHP'ye kapatma davası ne kadar doğru bilmiyorum ama o görev başsavcılıkta

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, CHP'ye kapatma davası açılacağına yönelik iddialar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi

05 Mart 2015 18:20

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, CHP'ye kapatma davası açılanacağına ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Ne kadar doğru bilmiyorum ama o görev başsavcılıkta" diye konuştu.

Yargıtay'daki basın bürosunun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, şunları söyledi: "Burası bir açılış demiştim ben size. Biz böyle bir bilgi sahibi değiliz Nereden bu bilgilendirme oluştu bilmiyorum. Bu bilgilendirme ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Doğru da olmayabilir. Onun muhatabı biz değiliz. Muhatabı tabii ki başsavcımız. Daha fazla yorum yok." 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNNTürk canlı yayınında, "CHP'nin kapatılmasıyla ilgili bir hazırlık yapıldığını ve bu konuda bir de kitap yazıldığını, yakında piyasaya sürüleceğini de çok iyi biliyoruz. Kimler tarafından yapıldığını da biliyoruz. Bunu açıklayacağız. Bütün bunlar Başbakan Davutoğlu'nun bilgisi dışında bunlar yapılıyor. MİT'e çağrıda bulunuyorum iktidar endeksli bir politika uygulamamalı. MİT içinde bir kanat CHP'ye tezgah kuruyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

ETİKETLER

chpkapatma davasıismail rüştü cirityargıtaybaşkan

İlgili Haberler

Fuat Avni: Anayasa Mahkemesi'ne başvurup CHP'ye kapatma davası açılacak

Twitter fenomeni Fuat Avni, İş Bankası'nın CHP üzerinden hortumlandığı gerekçesiyle CHP'nin mal varlıklarına el konulmak istendiğini iddia etti

Kılıçdaroğlu: CHP'yi kapatmaya çalışıyorlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun bilgisi dışında MİT içinde bir kanadın CHP'ye tezgâh kurduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24