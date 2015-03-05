Yargıtay Başkanı: CHP'ye kapatma davası ne kadar doğru bilmiyorum ama o görev başsavcılıkta

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, CHP'ye kapatma davası açılanacağına ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Ne kadar doğru bilmiyorum ama o görev başsavcılıkta" diye konuştu.

Yargıtay'daki basın bürosunun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, şunları söyledi: "Burası bir açılış demiştim ben size. Biz böyle bir bilgi sahibi değiliz Nereden bu bilgilendirme oluştu bilmiyorum. Bu bilgilendirme ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Doğru da olmayabilir. Onun muhatabı biz değiliz. Muhatabı tabii ki başsavcımız. Daha fazla yorum yok."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNNTürk canlı yayınında, "CHP'nin kapatılmasıyla ilgili bir hazırlık yapıldığını ve bu konuda bir de kitap yazıldığını, yakında piyasaya sürüleceğini de çok iyi biliyoruz. Kimler tarafından yapıldığını da biliyoruz. Bunu açıklayacağız. Bütün bunlar Başbakan Davutoğlu'nun bilgisi dışında bunlar yapılıyor. MİT'e çağrıda bulunuyorum iktidar endeksli bir politika uygulamamalı. MİT içinde bir kanat CHP'ye tezgah kuruyor" ifadelerini kullanmıştı.