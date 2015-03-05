Kılıçdaroğlu: CHP'yi kapatmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK canlı yayında Tarafsız Bölge programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu tek parti dönemi icraatlarına ilişkin CHP’nin eleştirilmesine tepki göstererek “Geçmişimizle yüzleşmekten korkmuyoruz. Hatamız varsa yüzleşiriz. Tek parti dönemi sadece CHP'nin değil hepimiz ortak geçmişi bu” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Çözüm Süreci için Dolmabahçe'de mutabakat var mı?

-Barıştan, özgürlükten ve kadın erkek eşitliği yönünden tavrımız nettir. Bu 10 maddede yasal değişiklik gerekiyor. Şarttır. 10 maddeden sadece birisi parlamentoya gelebilir mi, gelemez çünkü vakit yok. Tamamen toplumu aldatmaya yönelik bir düzenlemedir. Ortak mutabakat sonrası taraflar birbiririni suçlamaya başladı. Barışın bu kadar istismar edilmesini doğru bulmuyoruz. Yapılan ortak açıklama ile bir oyun oynanıyor.

HDP-AKP işbirliği

-Hükümet ve HDP bir çok konuda işbirliği yapıyor. İç Güvenlik Paketi'nde ise işbirliği yok. Silah bırakmayı amaç edinme değil, çıkar amaçlı bir politika yürütülüyor, seçim için.

-HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize işbirliği çağrısı gelmedi.

'Baraj altında kalmasını istemeyiz'

-Bütün siyasal partiler birbirine rakiptir. Bizim etkili muhalefet yapmadığımızı söyleyenler doğruyu söylemiyor. Bizim vekillerimiz darp ediliyor. Biz özgürlükleri savunan bir partiyiz. Hiç bir partinin parlamento dışında kalmasını istemeyiz. Siyasi partilerin Meclis'te olmasını isteriz, sokakta değil. Çağrı yapmıştık, gelin yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. Biz Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini hep söyledik.

-Siz güvensizlik üzerine bir şey inşa ediyorsunuz. Güvensizlik üzerine inşa edilen bir süreç barış getirmez.

'HDP, samimi olsaydı 10 maddeden biri 'yüzde 10 seçimini düşürün' olurdu'

-Kürt seçmenlerden oy alıyoruz. Yeteri kadar oy alamıyoruz, bu doğru. Bu bizim onların sorunlarını gözardı edeceğimizi de göstermiyor. Kürt sorunun çözümü konusunda en net görüşleri olan parti CHP'dir. Belki bizim sorunumuz onlara fazla gitmiyor oluşumuzdur. Şu anda sorunu çözerse CHP çözer. Bu konuda tereddütüm yok. HDP, samimi olsaydı 10 maddeden biri 'yüzde 10 seçimini düşürün' olurdu. Neden bunu koymadılar. Neden hükümeti sıkıştırmadılar? Desinler...

'Dersim katliamı'

-Geçmişimizle yüzleşmekten korkmuyoruz. Hatamız varsa yüzleşiriz. Tek parti dönemi sadece CHP'nin değil hepimiz ortak geçmişi bu. Ayıp bir şey değil ki bu. Biz bunun istismar edilmesini istemiyoruz. Dersim konusunda çağrı yaptık arşivleri açsın diye. Olay Dersim konusunda özür dileme olayı değildir. Partiden biri özür dileyecekse, bu böyle olmaz. Özür dileyecek olan Başbakandır. Erdoğan, Dersim ile ilgili özür dilemedi, gerekirse dileriz dedi. Dersim'de acılar yaşanmıştır. Ama oturur bunları inceleriz. Gerekirse özür dilenir mesele biter. Dersim sürgünlerinin toprağı ellerinden alındı. O toprakların verilmesi lazım.

-Dersim olaylarıyla ilgili Tunceli'den alıp Ankara'ya götürülen bir arşiv var. O arşive ulaşmak istedim. Ama hükümet izin vermedi. Buradan tekrar yineliyorum. Ben de Dersim sürgünüyüm. İzin verin bakayım o belgelere...

'Kürt sorununu çözeriz'

-Kürt sorunu için ben hükümete kredi açan bir genel başkanım. Biz ülkesini seven, huzuru isteyen bir parti olarak herşeye rağmen silahlar bırakılacaksa bundan memnun oluruz. Neden ölüm olsun? O zaman siyasette gerçek rayına oturur. Ülkenin çıkarları üzerine bir siyaset yapılır. Kürt sorunu çözülürse siyaset ülke çıkarlarına yönelik olacaktır. Biz bu sorunu toplumsal destek alarak çözeriz ve bunu halka anlatırız.

'İç Güvenlik Paketi'ni geri çekmesi lazım'

AKP'nin İç Güvenlik Paketi'ni geri çekip komisyona getirmesi lazım. Bu yasa geçerse Türkiye cezaevine döner. Bu yasaya herkes karşı çıkıyor. MHP, HDP, CHP. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül de karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ben ne söyliyeyim. Çankaya'daki koltuk boş. Bir şey söylemek istemiyorum. Erdoğan, tarafsızlık konusunda ettiği yemine sadık kalmıyor. Ben nasıl tanıyayım Erdoğan'ı? Bir cumhurbaşkanı ben tarafsızlığı kabul etmiyorum diyemez. Biz Abdullah Gül'ü de eleştirdik. Ama bu eleştireler hep siyasi eleştiriydi. Sayın Erdoğan'ın oturduğu koltuk Cumhurbaşkanlığı koltuğu değildir. Kimse kusura bakmasın. Tarafsızlığını korursa saygı duyarız.

'CHP'yi kapatmaya çalışıyorlar'

Efendim TDK üzerinden CHP'ye para veriliyormuş.dedim ki bu paralar nerde, gidip alalım. CHP'nin kapatılmasıyla ilgili bir hazırlık yapıldığını ve bu konuda bir de kitap yazıldığını, yakında piyasaya sürüleceğini de çok iyi biliyoruz. Kimler tarafından yapıldığını da biliyoruz. Bunu açıklayacağız. Bütün bunlar Başbakan Davutoğlu'nun bilgisi dışında bunlar yapılıyor. MİT'e çağrıda bulunuyorum iktidar endeksli bir politika uygulamamalı. MİT içinde bir kanat CHP'ye tezgah kuruyor.