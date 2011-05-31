Yargılanmayı bekleyen profesörü Sağlık Bakanlığı doğruladı

T24- Dilovası’nda yaptığı araştırmada ilçedeki annelerin sütü ile bebeklerin dışkısında ağır metaller tespit ettiğini kamuoyuna duyuran Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na "halkı paniğe sevk etmekten" dava açılmasının ardından Sağlık Bakanlığı raporunu açıkladı: Dilovası'nda kanser 1. ölüm nedeni.



"Sen misin halkı bilgilendiren!"









Hacer Boyacıoğlu'nun Radikal'de yayımlanan (31 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele politikaları’ raporunda Dilovası’na özel bir yer ayrıldı. Ancak Bakanlık, kendi raporunda Kocaeli Dilovası’ndaki kanserin ölümlerde 1 sıraya yükseldiği saptamasında bulunurken, Dilovası’ndaki anne sütünde ve bebeklerin dışkısında normalin üzerinde kanserojen ağır metaller saptayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, yargılanmayı bekliyor. Araştırmasının ilk sonuçlarını ocak 2011’de paylaştığı için “Halkı korku ve paniğe sevk etmekle” suçlanan Hamzaoğlu için 2-4 yıl hapis cezası isteniyor.





2 belediye, 1 daire suçladı





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı tarafından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet edilen Hamzaoğlu, süreci “TCK’nın 213. maddesi ile 2-4 yıl arasında yargılanmam talebinde bulunmuşlar. Ayrıca Kanser Savaş Daire Başkanlığı YÖK’e yapmış olduğum araştırmalarla halkı kanserle ilgili yanlış bilgilendirdiğim ve paniğe sevk ettiğim konusunda bir yazı yazmış. YÖK Başkanlığı üniversitemize göndermiş bu yazıyı. Üniversite de bir disiplin soruşturması açılmasını uygun bulmuş” sözleriyle anlatmıştı.





‘Onur Hoca işini yapıyor’





Antalyalı hekimler, akademisyenler ve hukukçular, Hamzaoğlu’na basın toplantısıyla destek verdi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Hilmi Uysal, “Bir halk sağlığı uzmanı, bir hekim, bir hoca, eğer bir sağlık sorununu tanımlıyor ve toplumu uyarıyorsa mesleki görevini yapıyor demektir” dedi. Hamzaoğlu’na destek için akademisyenler imza kampanyası da yürütüyor.





‘Kanser 1. sıraya yükseldi, çözüm yolu arıyoruz’





Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü daire başkanlarından Nazan Yardım’ın editörlüğünü yaptığı Mayıs tarihli raporda “Bölgede yapılan araştırmalara göre, kanserden ölümlerin kalp damar hastalıklarından ölümlerin önüne geçerek 1. sıraya yerleşti. İl Sağlık Müdürlüğü’nce Kocaeli ilinde 6 ayrı bölgede günlük olarak SO2 ve duman değerleri ölçülmeye başlanmış ve gerekli birimlerle temasa geçilerek sorunun çözümü noktasında işbirliğinin önemi konmuştur” denildi.





Bir bu eksikti: Termik santral





TBMM Araştırma Komisyonu’nun “Sanayi kapasitesi artmasın” dediği Dilovası’nda termik santral planı tepki yarattı. Kibar Holding’in kurmak istediği santrala karşı mitingde yaklaşık 1000 kişi “Ha termik, ha mermi, Dilovası bunu yer mi?” pankartı açtı. Gençler de rap parçalarıyla santral planını protesto etti.





Times, Hamzaoğlu'nu yazdı





İngiliz Times, bugün Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaşadıklarına yer verdi. Haberde, Hamzaoğlu'nun bu araştırması nedeniyle dört yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Haberin hemen başında, Dilovası'nın ambleminin deniz üzerindeki olgunlaşmış kirazlar olduğu belirtiliyor.

Ancak 45 yaşındaki Nimet Akagündüz'ün "Ben çocukken ağaçların altına otururdum. Rüzgâr estiğinde kirazlar ağzıma düşerdi. Ağaçlar o kadar sıktı ki kaybolurdunuz. Ama şimdi fabrikalar hepsini mahvetti" şeklindeki sözlerine yer veriliyor.

45 bin kişinin yaşadığı ilçeyi 150'den fazla fabrikanın sardığı kaydediliyor.

Ancak kirlenmeye karşı mücadele eden bir bilimadamının hapisle tehdit edildiği belirtiliyor.





AKP'li başkanların şikayeti





Hamzaoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partili iki belediye başkanının şikayeti nedeniyle halkı korku ve paniğe sevk etmek iddiasıyla yargılandığı ifade ediliyor.

Gazete Hamzaoğlu'nun başına gelenlerin, AKP'nin ekonomik kalkınma adına çevreye büyük zarar verdiğini ve iktidarın kalkınma planlarına karşı çıkanları soruşturmalara uğrattığını savunan akademisyen ve eylemcileri birleştirdiğini belirtiyor.

Hamzoğlu'nun ise araştırmalarına devam etmekte kararlı olduğu ifade ediliyor ve "Ben bir bilimadamıyım. Sadece sonuçlar bulur ve onları sunarım. Başka bir şey yapmıyorum ve korkmuyorum" şeklindeki sözlerine yer veriliyor.

Haberde ayrıca, Hamzaoğlu'nun Dilovası'ndaki araştırmasına 2004'te Dilovası'ndaki başlıca ölüm nedeninin kanser olması nedeniyle başladığı hatırlatılıyor.

Anne karnındayken ağır metallere maruz kalması nedeniyle bazı el parmakları eksik ve nadir görülen bir deri hastalığıyla doğan 9 yaşındaki Diyar Çakan'ın babası da, 'Bir önceki belediye başkanı bize basına konuşmazsak hastane masraflarını ödemeyi vaat etti. Ama biz yine de konuştuk. Siyaset temiz olsaydı, havamız da temiz olurdu' şeklinde konuşuyor.