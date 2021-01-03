Yargıdan Germencik’te JES’e ikinci ret

Aydın 2. İdare Mahkemesi, Germencik’te yapılması planlanan 3 adet jeotermal santralı için verilen ÇED olumlu kararını ikinci kez iptal etti.

BirGün gazetesinden Aycan Karadağ’ın haberine göre, Aydın’ın Germencik ilçesi Kızılcagedik ve Çamköy mahallerinde, Maren Maraş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan 3 adet jeotermal santralı için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, Aydın 2.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Melih JES, Emir JES ve Nezihe-Beren JES projesi ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararını Germencik Çevre ve Doğa Derneği ile Germencik Ziraat Odası yargıya taşıdı. İtirazları haklı bulan mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti. Bakanlık aynı proje için 2017 yılında da ÇED olumlu kararı vermiş, mahkeme itirazlar sonrası kararı iptal etmişti.

Söz konusu projenin kurulmak istenildiği tesis alanının yakınında tarım arazileri, zeytin ve incir bahçelerinin bulunurken, alan ayrıca yol güzergâhı üzerinde bulunuyor. Enerji santralının planlandığı proje alanına en yakın yerleşim alanları bin 200 metre uzaklıkta yer alıyor. Ayrıca proje alanının Hıdırbeyli Göleti’nin alanı içerisinde yer alaması halkının tepkilerine neden oldu.

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, “Aynı davayı ikinci kez kazandık. Şirket yine de bu sürede santralı oraya kurdu. Şimdi ne yaparlar bilemem. Yargı doğru kararı verdi. Bizim için güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Bölgemizi korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.