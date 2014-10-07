Yargıda Birlik Platformu'ndan 'mikrofonu kaçır Sedat' vakası

Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, “Bizim mahkemeleri kapatın” diyen Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Kemal Karanfil, hukukçuların kullandığı adalet.org isimli sitede bir yazı kaleme aldı.



Söz konusu yazıda, Eskişehir’de Yargıda Birlik Platformu üyelerinin düzenlediği kahvaltıya katıldıklarını, bu kahvaltıda kendilerine soru sorma ve düşüncelerini söyleme imkanı tanınmadığını ve mikrofonu kaçırdıklarını ifade etti.



Hakim Karanfil, yazısında şunları dile getirdi:



"Kaç İsmail kaç"tan sonra, Eskişehir'de "Kaçır Sedat, mikrofonu kaçır" vakası:

Başsavcımızın bizzat daveti üzerine, Eskişehir'de vermiş olduğu bayram kahvaltısına katıldık. Yargıda Birlik Platformu’nun (YBP) neredeyse tüm adayları gelip konuşma yaptılar. Bir iki arkadaş da teşekkür ve konuşmak için söz istediler. Ancak söz verilmediği gibi mikrofonun sesi kapatıldı ve alelacele garsona, mikrofonu kaçırması talimatı verildi.

İtirazım üzerine mikrofon verildi ancak sesi kesilmişti. Sesin açılmasını istediğimde de, "Başsavcının açılmaması yönünde talimatı olduğu" söylenerek garson mikrofonun sesini açmadı.

Fikirlerimizden bu kadar mı korkuyorsunuz???

Oysa, başsavcı vekilinin daveti üzerine çok uzaktan gelen bir meslektaşımız teşekkür edecekti, ben de kafama takılan bir-iki konuyu soracaktım. Bana konuşma izni vermeyip mikrofonu kaçırtanlar, altına imzamızı attık dedikleri "eleştiriye açığız-şeffasız" sözünde sizce ne derece samimiler...