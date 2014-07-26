Hâkimden ilginç talimat: Kaç İsmail!

İstanbul Adliyesi'nde gözaltı süresi dolan 49 polisin sorgulanması öncesinde sorgulamayı yapacak olan hakim İslam Çiçek’in odasında toplantı halinde olduğu ve odada bulunan bir şahsa “Kaç İsmail” dediği ileri sürüldü. Sorgulanan bazı polislerin avukatları ile CHP’li milletvekillerinin dile getirdiği iddia, olaya tanık olanlarca tutanağa geçirildi.

İşte olaya ilişkin o tutanak:

“Bugün yani 26.16 günü duruşma salonunda beklerken duruşma salonunda diğer meslektaşlarımızla birlikte duruşma salonunu terk etmiş hakimi beklerken daha sonra saat 16.10 gibi duruşma salonunda CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın gelmiş olması ve durumu anlatmak için hukukçu kimliği ile de hakim bey ile görüşmek istediğini beyan etmesi üzerine avukat Ömer Kavili, avukat Kemal Şimşek ve Mahmut Tanal beyefendi ile beraber hakim odalarının bulunduğu koridora dönüldü, hemen sağda bir polis memurunun bir barikat kurduğu ve kendisine 1. Sulh Ceza Mahkemesi geçici hakimi İslam Bey'in odasının neresi olduğunu sorduk. Bilmiyorum cevabını vererek bize yol açmasını istedik. Koridoru geçtiğimizde soldan 2. odanın hâkim İslam Bey’in odası olduğunu gördük. Üçümüz birlikte kapıyı çalarak odaya girildiğinde odadaki kişilerden birinin Başsavcı vekili olduğu, diğerinin de TEM Şube Müdürü Kayhan Ay olduğu ancak kendisini tanıtmayan haricen iki kişinin olduğu, bu sırada oda içerisindeki görüntüde hakimin sürekli eline ve yüzüne kolanya döktüğü, gergin bir ortam olduğu, avukat Ömer Kavili’nin diğer şahısların kim olduğunu öğrenmek istemesi üzerine 'mavi tişörtlü, 1.80 boylarında, yapılı erkek şahsın' olduğu, odada gerginlik artınca hakim İslam Bey’in bu şahsa dönerek 'kaç İsmail' demesi üzerine İsmail denilen şahsın odadan hızlı bir şekilde kaçtığı, daha sonra kimliğini öğrenmek istemek için gidildiğinde daha hızlı kaçtığı, bu sırada İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın (TEM’den sorumlu) avukatlara hitaben 'kaçan şahsı tanıyorum, benim elemanımdır' dediği ve durumun birkaç avukat tarafından değişik bölümlerde bizzat tanıklık edildiğinden dolayı iş bu tutanak hukuka aykırılık imza altına alınmıştır.”