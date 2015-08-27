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Yargıda Birlik Derneği MİT fişlemesiyle mi üye alıyor?

Hükümete yakın isimlerden oluşan Yargıda Birlik Derneği, üye sayısını 4 binin üzerine çıkararak en büyük yargı örgütü haline geldi

27 Ağustos 2015 12:01

HSYK seçimlerinde çoğunluğu elde eden ve hükümete yakın isimlerden oluşan Yargıda Birlik Derneği (YBD), üye sayısını 4 binin üzerine çıkararak Türkiye’deki en büyük yargı örgütü haline geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının “paralel yapı” dediği Gülen cemaati mensuplarının derneğe girmemesi amacıyla hakim ve savcıları davet usulüyle üye yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, derneğin üye olmasını istediği hakim ve savcıları HSYK seçim sürecinde MİT tarafından oluşturulduğu iddia edilen fişleme listesine bakarak belirlediği öne sürülüyor. Ayrıca YARSAV’a üye olan yargı üyelerine de buradan istifa şartı getirildi.

Hükümet ile cemaat arasında 17 Aralık sonrası yaşanan gerilim, yargıda da ayrışmaya neden olmuştu. Hükümet, bu süreçte yapılan HSYK üyeliği seçimleri için Yargıda Birlik Platformu adı altında bir oluşum kurdu. YBP’ye muhafazakar yargı üyelerinin yanı sıra milliyetçi ve sosyal demokrat/Alevi kişiler de katıldı. Geçen yıl ekim ayında yapılan HSYK seçimlerini YBP’nin listesi kazandı. Yargıda Birlik Platformu, seçimlerde kazandığı bu başarı sonrası geçen mart ayında dernekleşti ve Yargıda Birlik Derneği adını aldı. Ancak dernek, üyelik sisteminde ilginç bir yöntem izledi. Cemaate yakın hakim ve savcıların sızmasını önlemek isteyen YBD’nin yönetimi, üye olmasını istediği yargı üyelerine davet gönderdi. İddiaya göre davet gönderilecek kişilerin, MİT’in HSYK seçim sürecinde hazırladığı fişleme listesine göre hazırlandığı belirtildi. İsmi cemaate yakın olan kişilere davet gitmezken, diğer “güvenilir” yargı mensuplarına üyelik çağrısı yapıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 4 bin 200’e yakın hakim ve savcının Yargıda Birlik’e üye olduğu öğrenildi.

 

Örtülü operasyon

 

Öte yandan YARSAV üyelerine derneğe üye olmak için istifa şartı getirildi. Bin 700 üyesi bulunan YARSAV’dan son 3 ayda 150 kadar kişinin istifa ederek YBD’ye katıldığı bildirildi. İstifa eden bazı kişilerin başsavcılık gibi önemli görevlere gelmeyi hedeflediği öne sürüldü. Derneğin bu yöntemle YARSAV’ı pasifize ederek uluslararası arenada söz sahibi olmayı istediği ifade edildi. YARSAV Başkanı Murat Arslan’ın da Anayasa Mahkemesi’ndeki görevinden alınarak Sayıştay’a gönderilmesinin arkasında da bu düşüncenin yattığı savunuldu.

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