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Yargıçlar Sendikası Başkanı: İktidar HSYK seçimlerinden elini çeksin

'HSYK seçimleri öncesi yargı mensuplarına TOKİ'den ev verieleceği yönündeki iddianın varlığı bile yargı adına son derece üzüntü verici'

21 Eylül 2014 13:50

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 12 Ekim’de yapılacak olan HSYK seçimleri öncesinde CHP’li Umut Oran tarafından gündeme getirilen bazı yargı mensuplarına TOKİ’den ev verileceği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu iddianın varlığı bile yargı adına son derece üzüntü verici” sözleri ile değerlendirirken, iktidarın süreçten elini çekmesini istedi.

Eminağaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Seçimler yoluyla etkisi altında bir HSYK oluşması için her yolu deneyen, bunun için daha önce maaş zammı, sicil affı gibi konuları gündeme taşıyan siyasi iktidarın, şimdi de Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak HSYK seçimleri öncesinde, bir kısım yüksek yargı mensupları için, İstanbul’da lüks TOKİ konutlarının gündeme getirildiği iddiası, bu kurumların Ankara’da bulunması nedeniyle lojman niteliği asla söz konusu olmayacağından, doğrudan seçimlere yönelik bu hareket, süreci kirletmekte ve kuralsız bir hale sokmakta, yargıyı rencide etmektedir.

Bu iddianın varlığı bile yargı adına son derece üzüntü vericidir. Çünkü yargıçlar, evrensel kurallara göre tarafsız olmak yanında, tarafsız görünmek zorundadırlar. Hem erkler ayrılığını, bağımsızlığı ve tarafsızlığı savunmak, hem de iktidarla aynı kareye girmek, bu görüntüyü bozmaktadır.

İktidara süreçten elini çekmesi, yüksek yargıçlara ise yargıç kimlik ve onuruna sahip çıkan duruşu göstermeleri, ilgili kurumlara ise konu hakkında herkesi aydınlatacak açıklamada bulunmaları çağrısı yapıyoruz.”

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