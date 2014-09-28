Yargıçlar Sendikası Başkanı: Cumhurbaşkanı’nın HSYK üzerinde yetki ve görevi söz konusu değil

12 Ekim’de yapılacak olan HSYK Üyeliği seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerde istenilen sonuç alınmazsa “B planım olacak” şeklindeki sözleri üzerine Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Eminağaoğlu yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanının, HSYK üzerinde, ister yürütmenin ister devletin başı olarak Anayasa gereği herhangi bir yetki ve görevi söz konusu değildir. Sarfettiği B ve C planı olacağı yolundaki sözleri, güdümlü yargı yaratma isteğinin açıkça dışa vurumudur” dedi.

Eminağaoğlu tarafından yapılan açılama şöyle;

HSYK'na beş ayrı kaynaktan seçim yapılması karşısında, bunlar içinde yer alan Cumhurbaşkanı, ısrarla diğer seçim sonuçlarını görerek tercihini yapma iradesini ortaya koymuştur ki, bu da seçilecek kişileri ve HSYK'yı şaibe altında bırakmaktadır. Cumhurbaşkanı, kalan diğer seçim sonuçlarından önce, kendisine tanınan kontenjan dahilindeki 4 üye seçimini yapmalı, böylece ortaya çıkacak sonuçlara göre o dört kişiyi subjektif biçimde seçtiği yolundaki şaibe ve tartışmalara nokta koymalıdır. Bunun ötesinde bir Cumhurbaşkanının, HSYK üzerinde, ister yürütmenin ister devletin başı olarak Anayasa gereği herhangi bir yetki ve görevi söz konusu değildir. Sarf ettiği B ve C planı olacağı yolundaki sözleri, güdümlü yargı yaratma isteğinin açıkça dışa vurumudur ve asla kabul edilemez.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yargıçlar Sendikası Başkanı