AKP, HSYK seçimleri için referandum öncesine mi dönecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) için bahsettiği B ve C planlarının, ilk aşamada yasa değişikliği ve seçimlerden sonra da anayasa değişikliğini içerdiği öne sürüldü. İlk aşamada yasa değişikliğiyle 2010 öncesine dönülmesi üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HSYK seçiminde hükümetin istediğinin olmaması durumunda uygulamaya koyacaklarını açıkladığı B ve C planı, ilk aşamada yasa değişikliği ve seçimlerden sonra da anayasa değişikliğini içeriyor.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, HSYK’da hükümetin "paralel yapı" olarak nitelediği Gülen cemaatinin karar almasının önüne geçilmesi için yasa değişikliği ile 2010 referandumundan önceki düzenlemeye dönülmesi formülü üzerinde duruluyor. Buna göre, Adalet Bakanı ya da Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmadan HSYK Genel Kurulu toplanamayacak. Şu an 12 olan toplantı yeter sayısı da “üye tam sayısı” olarak değiştirilecek.

HSYK’ya adli ve idari yargıdan belirlenecek 10 üye için 12 Ekim’de yapılacak seçime kısa bir süre kala hükümet kanadından gelen açıklamalar sertleşmeye başladı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın paralel yapının kazanması durumunda seçimin gayrimeşru olacağı yönündeki açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sorulara, “Şu 12 Ekim’i görelim, sonra herhalde hükümetin de devletin başı olarak şahsımın da bu tabloya göre bir B, C planı olacaktır” dedi.

Anayasa seçim sonrası

AKP kulislerinde, B ve C planlarına ilişkin yasa ve anayasa değişikliği formülleri üzerinde duruluyor. Anayasa değişikliğinin bu Meclis yapısından çıkmasının zor olduğuna dikkat çekilirken, muhalefetin anayasa değişikliğine yanaşmaması nedeniyle böyle bir çalışmanın 2015 seçimlerinden sonraya kalacağı değerlendirmesi yapılıyor. Seçimde cemaatin HSYK’da çoğunluğa ulaşması durumunda ilk aşamada yasa değişikliği yapılacağına dikkat çekiliyor. Yasa değişikliği için ise 2010 referandumundan önceki HSYK yapısına işaret ediliyor.

Partide, “2010 referandumundan önce Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarı olmadan HSYK toplanamıyordu. Genel kurul üye tam sayısıyla toplanıyordu. Eğer paralel yapı kazanırsa eski hükümlere dönülür, bu şekilde paralel yapının HSYK’da karar almasının önüne geçilir” değerlendirmesi yapılıyor.

Toplantı yeter sayısı 22’ye çıkarılabilir

Hükümet, 2010 referandumunda HSYK’nın yapısını değiştirdikten sonra çıkardığı uyum yasasıyla HSYK Genel Kurulu için toplantı yeter sayısını 15 olarak belirlemiş ve salt çoğunlukla karar alınmasını öngörmüştü. Ancak 17 ve 25 Aralık operasyonları sürecinde cemaatin HSYK toplantılarını kilitlemesi üzerine toplantı yeter sayısını 15’ten 12’ye düşürmüştü. Toplantı yeter sayısının 22’ye çıkarılması ya da cemaatin karar almasını engelleyecek şekilde 16’ya yükseltilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.