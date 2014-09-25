T24 LogoT24 Logo
Politika

'HSYK seçimlerini 17-25 Aralık operasyonlarını yapanlar kazanırlarsa gayrimeşru sayarız'

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: HSYK’da birileri zümreleşmeye kalkıştı. Devlete operasyon çekmeye kalktılar

25 Eylül 2014 09:38

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Yargıtay’ın ardından 12 Ekim’de yapılacak HSYK seçimlerini değerlendirirken, “17-25 Aralık operasyonunu yapanlar, HSYK’da birtakım ittifaklarla yargıyı ele geçirmek istiyorlar. Bu seçimleri bir zümre kazanırsa biz de gereğini yaparız. Bu seçimleri gayrimeşru sayarız” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Mahir Ünal, "HSYK’da biz demokratikleşme adımı attık ama birileri orada zümreleşmeye kalkıştı. Devlete operasyon çekmeye kalktılar" diye konuştu.

Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

Zümreleşme

 

“Demokrasilerin gelişmesi krizlere bağlıdır. Demokrasiler kendi krizlerini çözdükleri oranda gelişirler. Bizim demokrasimiz bugüne kadar krize girdiğinde hep müdahale ile muhtıra ve darbe ile karşılaştı. Demokrasimiz gerçek anlamda son 12 yılda kendi gerçek krizlerini yaşayarak ve yüzleşerek bugünlere geldi. Yargı krizi de demokrasinin şu anda yaşadığı krizlerden biri. HSYK’da biz demokratikleşme adımı attık ama birileri orada zümreleşmeye kalkıştı. Devlete operasyon çekmeye kalktılar.


-17-25 Aralık Operasyonu’nu yapanlar, bugün gözümüzün içine baka baka HSYK’da kendi kontrollerini sağlamak istiyorlar. Bir grubun ya da zümrenin yargıyı ele geçirmek için oluşturduğu bu örgütlü koordinasyon isterse bu seçimleri kazansın, bizim için gayrimeşrudur. Çünkü biz sandıktan milletin oyları ile çıkmış milletin iradesini temsil eden seçilmiş hükümetiz. Milletin iradesi dışında birtakım ayak oyunları ile pazarlıklarla hareket edenlere, milletin temsilcileri olarak hükümet izin veremez. 

 

'Ne gerekiyorsa...'

 

HSYK seçimleri ile ilgili önümüzdeki en büyük tehlike, iradesini nereden aldığı belli olmayan ve amaçları son derece açık olan bir zümrenin HSYK’yı yeniden ele geçirmeye çalışmasıdır. Bu durumda üzerimize düşeni yaparız. Askeri darbelere karşı parlamento bugüne kadar ne yapmışsa, bugün de yargı darbesine karşı gerekeni yapacaktır. Meclis açıldığında bu parlamento üzerine düşeni yapacaktır. Ne gerekiyorsa yaparız.”

 

ETİKETLER

hsykseçimler17 aralık25 aralıkkazanırlarsagayrı meşru sayarız12 ekimzümreleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24