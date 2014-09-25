'HSYK seçimlerini 17-25 Aralık operasyonlarını yapanlar kazanırlarsa gayrimeşru sayarız'

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Yargıtay’ın ardından 12 Ekim’de yapılacak HSYK seçimlerini değerlendirirken, “17-25 Aralık operasyonunu yapanlar, HSYK’da birtakım ittifaklarla yargıyı ele geçirmek istiyorlar. Bu seçimleri bir zümre kazanırsa biz de gereğini yaparız. Bu seçimleri gayrimeşru sayarız” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Mahir Ünal, "HSYK’da biz demokratikleşme adımı attık ama birileri orada zümreleşmeye kalkıştı. Devlete operasyon çekmeye kalktılar" diye konuştu.

Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Zümreleşme

“Demokrasilerin gelişmesi krizlere bağlıdır. Demokrasiler kendi krizlerini çözdükleri oranda gelişirler. Bizim demokrasimiz bugüne kadar krize girdiğinde hep müdahale ile muhtıra ve darbe ile karşılaştı. Demokrasimiz gerçek anlamda son 12 yılda kendi gerçek krizlerini yaşayarak ve yüzleşerek bugünlere geldi. Yargı krizi de demokrasinin şu anda yaşadığı krizlerden biri. HSYK’da biz demokratikleşme adımı attık ama birileri orada zümreleşmeye kalkıştı. Devlete operasyon çekmeye kalktılar.



-17-25 Aralık Operasyonu’nu yapanlar, bugün gözümüzün içine baka baka HSYK’da kendi kontrollerini sağlamak istiyorlar. Bir grubun ya da zümrenin yargıyı ele geçirmek için oluşturduğu bu örgütlü koordinasyon isterse bu seçimleri kazansın, bizim için gayrimeşrudur. Çünkü biz sandıktan milletin oyları ile çıkmış milletin iradesini temsil eden seçilmiş hükümetiz. Milletin iradesi dışında birtakım ayak oyunları ile pazarlıklarla hareket edenlere, milletin temsilcileri olarak hükümet izin veremez.

'Ne gerekiyorsa...'

HSYK seçimleri ile ilgili önümüzdeki en büyük tehlike, iradesini nereden aldığı belli olmayan ve amaçları son derece açık olan bir zümrenin HSYK’yı yeniden ele geçirmeye çalışmasıdır. Bu durumda üzerimize düşeni yaparız. Askeri darbelere karşı parlamento bugüne kadar ne yapmışsa, bugün de yargı darbesine karşı gerekeni yapacaktır. Meclis açıldığında bu parlamento üzerine düşeni yapacaktır. Ne gerekiyorsa yaparız.”