'Yargı bağımsızlığı millet iradesinin üzerine çıkamaz, HSYK seçimi sonrası bakıp değerlendireceğiz'

12 Ekim’de yapılacak HSYK seçimini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Yargı bağımsız olacak ama yargı bağımsızlığı millet iradesinin üzerine çıkamaz” dedi. Kurtulmuş, “HSYK seçimleri ortaya çıkar, sonrasında bakar değerlendiririz. Hukuk da milli iradeyi yok sayamaz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

HSYK seçimleri

Yargı bağımsız olacak ama yargı bağımsızlığı millet iradesinin üzerine çıkamaz” dedi. Kurtulmuş, “HSYK seçimleri ortaya çıkar, sonrasında bakar değerlendiririz. Hukuk da milli iradeyi yok sayamaz. Milli irade yok sayılarak Türkiye'nin bu 3 kurumu yapılandırılamaz.

Çözüm süreci

İkinci mesele çözüm süreci fantezi bir mesele değildir. Laf olsun diye ortaya konulmuş bir mesele değildir. Türkiye'nin en riskli sorunu olan bu sorunun ortadan kaldırılması için başlatılmış bir süreçtir. Çözümün ortaya konulması için geriye az bir yer kalmıştır. Türkiye çözüm iradesinden vazgeçmez. Çözüm sürecinin kendisi zor bir süreçtir. Çok mesafe alındı. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin evet bu mesele bitti diyeceği noktaya gelinecektir. Temel adımlar atılmıştır geri kalan adımlar sürecin hassasiyeti içinde atılacaktır.

TİKA ile ilgili haberler

Maalesef dün bazı gazetelerde Kosova ile ilgil bazı haberler ortaya konudu. Maalesef bu haberler yalandır bütünü iftiradır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kosova'ya en büyük desteği veren ülkeyiz ve buna devam edeceğiz.