İlker Başbuğ'dan hâkim ve savcılara HSYK seçimleri çağrısı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde oy kullanacaklara seslenerek, "Vatandaş olarak onlara sesleniyorum. Sizlerden istediğimiz; öyle bir oy kullanın ki yargı artık kimsenin arka bahçesi olmasın." dedi.

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına katılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yazarı olduğu 'Suçlamalara Karşı Gerçekler' isimli kitabını imzaladı. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşiye de katılan Başbuğ, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi, tutuklanmasına neden olay dava sürecini eleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik çok fazla suçlamalar yapıldığını belirten Başbuğ, yüzlerce personelin bu suçlamalar karşısında tutuklanarak cezaevine konduğunu hatırlattı. Yapılan suçlamaları 'iftira' olarak nitelendiren Başbuğ, "Gençler var, binbaşı, albaylar var. Geleceğin komuta kademesine gelecek general ve amiraller vardı. Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi'nin önemli kararları oldu. Özellikle Ergenekon ve Balyoz davasıyla ilgili. Aslında Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu kararlarla, bu kararları verenleri mahkum etti. Simdi Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen İstanbul casusluk davası dosyası var. Ümit ediyor, bekliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu davayla ilgili müracaatı en kısa zamanda sonuca bağlar." dedi.

Yaşanan dava süreçlerine HSYK'nın kanun ve yasaların çizdiği çerçeveler içinde müdahale etme imkanı varken bunu yapmadığını belirten Başbuğ, "Elbette hakimin takdirine müdahale etme söz konusu değil. Ama bu yargı süreçlerinin eğer usul hataları yaşanmış ise bunlar tespit edilmişse bu yönelik HSYK'nın yetkileri var. Bugünkü HSYK bu konularla ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmedi. Seyretti, destek verdi." ifadelerini kullandı.

Gelecek ay yapılacak HSYK seçimlerine de değinen Başbuğ, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Yargıyla ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarında halkın sadece yüzde 20'sinin yargıya güven duyduğunu belirten Başbuğ, "Bu acı bir durum. Bu durum mutlaka düzeltilmeli. Bunun ilk basamadığı da bu seçimden geçiyor. Bu seçimde 14 bin hakim savcı oy kullanacak. Bu 14 bin hakim ve savcı büyük bir bölümü yürekleri temiz ve adalet duysuna sahip. Vatandaş olarak onlara sesleniyorum. Sizlerden istediğimiz öyle bir oy kullanın ki yargı artık kimsenin arka bahçesi olmasın." şeklinde konuştu.

'Bize de darbe yapıldı'

Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde yeniden yargılama yapılacağını hatırlatan Başbuğ, kendilerinin de bunu istediklerini söyledi. Ancak ortada bir çelişki olduğunu belirten Başbuğ, şunları söyledi: "Yeniden yargılanacağız. Neden? Hem ortada komplolar var. Bunların içinde kumpaslar var. Bu kime yapıldı? Bize yapıldı. Biz de o zaman bu komploların, kumpasların mağduruyuz. Biz de darbe mağduruyuz. Bize karşı kumpas, komplo kuranlar yargılanmayacak mı?" İlker Başbuğ, söyleşinin ardından kitaplarını okuyucuları için imzaladı.