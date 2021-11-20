Yargı dizisine yeni transfer

Son olarak "Avlu" dizisinde Zerrin karakterini canlandıran oyuncu Nergis Öztürk, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sema Ergenekon senaryosunu kaleme aldığı Ay Yapım imzalı "Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı, pazar akşamları saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.