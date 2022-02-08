Yargı dizisine sürpriz transfer

Kanal D'nin ilgi çeken dizisi Yargı'ya Şükran Ovalı, dahil oldu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İzleyici karşısına ‘Derya’ karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı’nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Şükran Ovalı kimdir?

1985 yılında dünyaya gelen Şükran Ovalı'nın doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu.

Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.