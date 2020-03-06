Yaren Leylek ve Adam Amca buluştu

Baharın müjdecisi, dostluklarıyla hayranlık uyandıran Adem Amca ve Yaren Leylek bir hafta gecikmeli de olsa buluştu.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, 9 yıldır adeta bir masala tanıklık ediyor.



Göçten gelen ilk leyleklerden olan Yaren Leylek, köye varır varmaz Adem Amca'nın kayığına konuyor ve birlikte balığa çıkıyorlar.

Türkiye'nin konuştuğu ikili bir hafta gecikmeli de olsa yine buluştu. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kişisel Twitter hesabından paylaştığı iletide, "Sonunda Yaren'de Geldi! Ve göçten gelir gelmez soluğu yine Adem Amcanın kayığında aldı.Dile kolay 9 yıldır bu böyle. Önceki gelişine göre 1 hafta gecikince çok korkmuştuk lakin müjdeli haber dün gece geldi. Ve bu sabah kayıklarında o efsane pozu yeniden verdiler. Gözümüz aydın" ifadesini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu hikâyeyi 5 yıl önce ortaya çıkartmış ve büyük yankı uyandırmıştı.