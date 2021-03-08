Yaren Leylek ve Adem Amca, 10. yılda da buluştu

Baharın müjdecisi, dostluklarıyla hayranlık uyandıran Adem Amca ve Yaren Leylek buluşması gerçekleşti.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, 10 yıldır adeta bir masala tanıklık ediyor.

Göçten gelen ilk leyleklerden olan Yaren Leylek, köye varır varmaz Adem Amca'nın kayığına konuyor ve birlikte balığa çıkıyorlar.

Türkiye'nin konuştuğu ikili bir hafta gecikmeli de olsa yine buluştu. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kişisel Twitter hesabından paylaştığı iletide, "Ve sonunda... Herkesin merakla beklediği o buluşma nihayet gerçekleşti. Yaren Leylek 10. yılda da Adem Amca'yı unutmadı ve göçten geldiğinin ertesi gününde soluğu o meşhur kayıkta aldı. Ve birlikte kameraya böyle el salladılar" ifadelerini kullandı.