Yardımları engellerken yardıma muhtaç kaldılar

Alman Sea-Eye adlı yardım örgütü, mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemek amacıyla denize açılan aşırı sağcı aktivistlerin bulunduğu bir geminin acil yardım çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Mültecileri boğulmaktan kurtarmak amacıyla Akdeniz'de devriye gezen Alman özel yardım kuruluşu Sea-Eye, aşırı sağcıların bulunduğu C-Star adlı geminin teknik bir arıza sonucu hareket edemediğini duyurdu. Örgüt, AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığını önlemek için oluşturduğu donanma misyonu Sophia'nın Roma'daki Acil Yardım Merkezi'nin Sea-Eye Direktörü Michael Buschheuer'e C-Star'a yardıma yetişme talimatı verdiğini bildirdi.

Sea-Eye Direktörü Michael Buschheuer yaptığı açıklamada "Kökeni, ten rengi, din ve zihniyeti gözetmeksizin acil yardım çağrısında bulunanlara yardım etmek denizde bulunan herkesin yükümlülüğüdür" diye konuştu.

Aşırı sağcı aktivistler ise Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda "teknik bir arıza" ile karşı karşıya olduklarını ancak bunun "acil yardım çağrısı gerektirmediğini" iddia etti.

Aşırı sağcı Kimlik Hareketi, kendi açıklamalarına göre C-Star gemisini "Avrupa'yı kurtarmak" için kiraladı.

Almanya Kimlik Hareketi

Gemideki aktivistlerin Almanya Kimlik Hareketi (Identitäre Bewegung Deutschland - IBD) adlı aşırı sağcı grubun üyeleri olduğu bildirildi. Alman iç istihbarat teşkilatının izlemeye aldığı hareketin, ayladır, "insan tacirliği" ile suçladığı Akdeniz'deki özel yardım örgütlerine baskı yaparak mültecilere yardım etmelerini engellemeye çalıştığı öne sürülüyor.

Aşırı sağcı aktivistlerin, birkaç gün önce Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Akdeniz (SOS Méditerranée) adlı yardım örgütlerinin bulunduğu bir gemiyi takip ettiği bilgisi verilmişti.

Avrupa'yı "dışa kapalı bir kültür" olarak gören ve Avrupa "kimliğinin" İslamlaşma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu savunan Kimlik Hareketi'nin Fransa ve İtalya'da da üyeleri bulunuyor.

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