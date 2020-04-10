Yardımcısını "Bizi Korona edeceksin" diyerek darp ettiği öne sürülen Seren Serengil de şikâyetçi oldu

Yanında çalışan yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın Mamatova'yı arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın şüpheli, Gulnoza Mahatova'nın ise müşteki sıfatıyla ifadelerini aldı. Serengil, ifadesinde darp ve hakaret suçlamasını kabul etmeyerek Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve ondan şikâyetçi oldu. Mamatova, izin kullanmak istediği için Serengil ile tartıştıklarını, Serengil'in kendisini darp ettiği iddiasını tekrarladı.

Özbekistan vatandaşı hizmetlisi tarafından şikâyet edilen Seren Serengil ve Mustafa Tohma, önce emniyette, ardından da savcılıkta ifade verdiler. şikâyet üzerine Beykoz Asayiş Şube ve soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Serengil, iddiaları yalanladı. İfadesinde, Özbek asıllı yardımcısı şikâyetçi Gulnoza Mamatova’nın yanında 4 aydır çalıştığını söyleyen Serengil’in, olay günü evinde dezenfektasyon çalışması olduğunu söyledi.

Mamatova’nın aynı gün izin kullanmak istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyleyen Serengil, "Toplu taşıma olmadığını, taksi bulamayacağını söyledim. Dışarıda salgın olduğunu, toplu taşıma araçlarına binersen bir daha burada çalışamayacağını söyledim. Israr etti, gitmesine izin verdim. Toplu taşıma aracına bineceği bir noktaya kendim bıraktım. Hatta menajerim kendisine para verdi" dedi.

Serengil, olayın planlı bir şekilde organize edildiğini iddia ederek, "Gulnoza Mamatova daha evdeyken ‘sizi her yere şikâyet edeceğim, sizi rezil edeceğim. Basına bildireceğim’ dedi. Daha sonra yaptığım araştırmada, Gülnaz Hanım’ın, maaşı yatırmamız için verdiği hesap numarasının boşanma sürecinde olduğum eşim Yaşar İpek’in yakın arkadaşının eşine ait olduğunu tespit ettik. Olayın olduğu akşam eşimin arkadaşı avukatımı aradı ve Mamatova hakkında şikâyetçi olmamamız için tehditvari konuştu" dedi.

Serengil de şikâyetçi oldu

İzin tartışması nedeniyle Mamatova’nın kendisine hakaret ettiğini savunan Serengil, "Eve gelen insanların yanında sanatçı kişiliğimi kötüye yorumlatmak amacıyla bu şekilde rezillik çıkararak bu olayı kurgulamıştır. Kendisinin başkaları tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben de Gulnoza ve onunla işbirliği yapanlardan şikâyetçiyim" dedi.

Serengil, evi dezenfekte edildiği için evde durmak istemediğini, bu nedenle araca bindiğini söyledi. Serengil, Mamatova tarafından öne sürülen iddiaların hiçbirini yapmadığını ifade etti.

Mustafa Tohma ise ifadesinde, Serengil’in şikâyetçi Mamatova’ya herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. Mamatova’yı zorla alıkoymadıklarını savunan Tohma, "Taksiye binmesi için kendisine bir miktar para verdim. İfadesinde belirttiği gibi 155’i araması üzerine elinden telefonunu almadım. Seren Serengil’in de herhangi bir hakaret ve kasten yaralama eylemine şahit olmadım. Seren Serengil ile bu şahıs hiçbir şekilde yan yana gelmedi" dedi.

Tanık Serengil lehine ifade verdi

Olay günü evde bulunan İ.H.A. tanık sıfatı ile ifade verdi. İ.H.A., ifadesinde, şikâyetçinin olay günü izin kullanmak istediğini belirterek, "Seren hanımda ‘Çok acil değilse gitme. Zaten Koronavirüs var. Sokağa çıkarsan sana da bulaşabilir’ dedi. Seren hanım gitmesi durumunda bir daha bu eve gelemeyeceğini söyledi" şeklinde ifade verdi.

Mamatova da ifade verdi

Soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyetçi Gulnoza Mamatova’nın da ifadesini aldı.

şikâyet dilekçesindeki ifadesini tekrarlayan Mamatova, ev işlerini yaptığı için yanında çalıştığı Seren Serengil izin nedeniyle tartıştıklarını, Serengil’in de Koronavirüs nedeniyle kendisine izin vermediğini, bunun üzerine istifa ettiğini, ardından da Serengil tarafından darp edildiğini öne sürdü.

"Orman bitimindeki yola bıraktılar"

Mustafa Tohma’nın da polisi aramasını engellediğini söyleyen Mamatova, darp olayının ardından Mustafa Tohma’nın aracı ile kendisini götürmek istediğini, aracın önünde Seren Serengil’in oturduğunu söyledi. Mamatova, Serengil’in sitenin önünde otobüs durağı bulunduğu halde orada indirilmediğini, araçla bir ormandan geçtiklerini, ormanın bitiminde araçtan indirildiğini ve bir otobüse binerek arkadaşlarına gittiğini söyledi. Mamatova, Seren Serengil ve Mustafa Tohma’dan şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Gulnoza Mamatova’nın avukatı Ali Çezik, müvekkilinin Seren Serengil’in yanında iki aydır çalıştığını belirtmişti. Suç duyurusu dilekçesinde, Serengil’in 28 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını, Serengil’in erkek arkadaşı Mustafa Tohma’nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil’in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu. Serengil’in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı’na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti.

Müvekkilinin şikâyetçi olacağına dair mesaj atması üzerine şüphelilerin avukatı tarafından da tehdit edildiğini savunan Avukat Çezik, Serengil, Tohma ve avukatları hakkında, "Tehdit", "Kasten yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Mala zarar verme" ve "Yağma" suçlarından soruşturma başlatılmasını istemişti.