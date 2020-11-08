Yardımcısı ve şoförü cinsel istismar suçundan açığa alınan Çorum Müftüsü: Kürsüye çıkacak halimiz kalmadı

Çorum'un Kargı ilçesinde müftü yardımcısı F.K. ile ilçe müftüsünün şoförü H.B.A. çocuğa cinsel istismar suçundan açığa alındı. Çorum Müftüsü Mahmut Uluşahan, "Yeni yeni tanımaya ve diyalog kurmaya başladığım ilçede güzel hayallerim vardı. Vaazlarım da beğeniliyordu. Ama artık başımız yere eğildi, kürsüye çıkacak halimiz kalmadı" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Çorum'da müftü yardımcısı ve müftü şoförü çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla açığa alındı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kargı'daki cinsel istismar skandalından sonra kaymakamlıkça idari soruşturma açıldığını hatırlattı. Saymaz, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın mütalaasına köşesinde yer verdi.

Uluşahan, 17 Nisan tarihli mütalaasında şunları yazdı:

“Bizler dini temsil ve tebliğ eden kurum ve gönüllüleriz. Sarığımız cübbemiz beyazdır, leke kabul etmez. Köy imamlarımız Vefa Sosyal Destek Grubu'nda milletin hizmetini görmek için çarşıya gelip alışveriş yapmaktadırlar. Ne var ki bu olaydan dolayı başımız yere eğilmiştir. İnsanların içine çıkıp yüzlerine bakacak halimiz kalmamıştır.

Çarşıda bir imamımıza 10-15 metre mesafeden yüksek sesle ‘Hoca müftülükte neler oluyor' diye alayvari bir şekilde bağırmışlar. Yine bir görevlimize, ‘Hoca siz Vefa Destek'te çok çalışıyorsunuz ama arkadaşlarınız sizi rezil etti, çalışmalarınız boşa gitti' demiş.

İlçenin merkez camisinde bir cenaze namazında imam arkadaşımız ‘Safları düzeltelim muhterem cemaat' dediğinde arkalardan bir ses ‘Safları düzeltin, arkanızı sağlama alın, imamların ne yapacağı belli olmaz, bunlara güvenilmez' demiş.

Yeni yeni tanımaya ve diyalog kurmaya başladığım ilçede güzel hayallerim vardı. Vaazlarım da beğeniliyordu. Ama artık başımız yere eğildi, kürsüye çıkacak halimiz kalmadı. Sağdan soldan sataşmalara karşı hep imamlarımıza sabır tavsiye ettim.

Dinin, Diyanet'in, müftülüğün ve imamlarımızın itibarını korumak için bu lekenin bir an önce temizlenmesini temenni ediyorum. Kurumumuzun bu lekeyi hak etmediğinden ve kesinlikle kabul etmeyeceğinden şüphem yoktur.

Temsil ve tebliğ görevimize devam edip faydalı olabilmemiz ve bu dedikodudan kurtulabilmemiz için F.K. ve H.B.A.'nın ilçe dışına tayin edilmelerinin uygun olacağı kanaatindeyim.”