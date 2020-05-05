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Çorum'da müftü yardımcısı ve müftü şoförü çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla açığa alındı

05 Mayıs 2020 11:38

Elvan Yılmaz

Çorum'un Kargı ilçesinde müftü yardımcısı ile ilçe müftüsünün şoförü çocuğa cinsel istismar suçundan açığa alındı. 

Kargı İlçe Müftü Yardımcısı F. K. ile ilçe müftüsünün şoförü H.B.A. bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı, F.K. ve H.B.A. açığa alındı. 

Cinsel istismarın duyulması üzerine yaklaşık iki hafta önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettişlerin Kargı’ya geldiği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Çocuğun yıllardır F.K. ve H.B.A'nın cinsel istismarına maruz kaldığı belirtiliyor. 

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