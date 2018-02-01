Yardımcı doçentlik yerine 'doktor eğitim üyesi' geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yardımcı doçent tanımının değiştirilmesini de içeren, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik’ öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 37 maddelik kanun teklifinde, doktor öğretim görevlisi tanımı ‘doktor öğretim üyesi’ olarak değiştiriliyor. Yardımcı doçentlik kadrosu yerine ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu getiriliyor. Uzman ve okutmanlar da doktor öğretim üyesi kadrosuna alınacak.



Teklif ile doktor öğretim üyesi kadrolarına en çok 4 yıl süre ile atama yapılabilecek. Her atama sonrasında görev kendiliğinden sona erecek. Yeni sistemle doçentlik başvuruları ve doçentlik kadrolarına atamalarda değişiklik yapılıyor. Üniversitelerarası kurul eser incelemesinde başarılı olan adaylara "doçentlik yeterlik belgesi" verecek.

Elitaş tarafından TBMM'ye sunulan teklifin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

