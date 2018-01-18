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AKP, yardımcı doçentliğin kaldırılması için kanun teklifi verdi

Teklifte yardımcı doçentlik unvanını kaldırılmasıyla doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişi öngörüyor

18 Ocak 2018 01:02

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanlığına, “Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Eğitim Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumları Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında” kanun teklifini sundu. Teklif yardımcı doçentlik unvanını kaldırılmasıyla doktorasını bitirenlerin doçentliğe geçişini öngörüyor.  Teklif ile üniversitelerarası kurul daha etkin hale getiriliyor.

Teklif ile doktor öğretim görevlisi kadrosu da şekilleniyor. Bu kadrolara en çok 4 yıl süre ile atama yapılabilcek. Her atama sonrasında görev kendiliğinden sona erecek sonra tekrar atama yapılabilecek.  Doktor öğretim görevlilerinin maaşları da iyileştirilecek. Yardımcı doçentlik kadrosunda çalışanların hak kaybına karşı  yardımcı doçentlerin başka bir işleme gerek kalmadan doktor öğretim kadrosuna doğrudan atanmaları teklif ile getiriliyor.

Teklif doçentlik yeterlik belgesi de getiriyor. Belgeyi almak için yayın şartlarını tamamlayan adayların yılda iki defa başvuruda bulunma hakkı olacak. Doçentlik için istenen yabancı dil puanı 65’ten 55’e düşürülüyor.

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