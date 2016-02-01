Yardım kuruluşu Oxfam: Ebola'yla mücadele için vaat edilen 1,9 milyar dolarlık bağış yapılmadı

Oxfam yetkilileri, uluslararası bağışçıların, 11 bin kişinin ölümüne neden olan Ebola salgını ile mücadelede için verdikleri 1,9 milyar dolarlık bağış sözünü tutmadığını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, yetkililer, bağışçıların, Batı Afrika ülkelerine vadettikleri 1,9 milyar dolar parayı ödemediğini açıkladı.

Bunun yanında, ülkelere gönderilen 3,9 milyar dolarlık yardımın takibinin de ellerindeki kısıtlı bilgiler nedeniyle zor olduğunu vurgulayan yetkililer, donörler ile Sierra Leone, Liberya ve Gine hükümetlerine, bu yardımların nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Ebola salgını Gine'nin güneyinde 2013 yılının aralık ayında başlamış, daha sonra Liberya ve Sierra Leone'ye sıçramış ve 7 ülkede daha Ebola vakalarına rastlanmıştı. Sierra Leone'de geçen kasım ayında Ebola salgının sona erdiği açıklanmış, Liberya'da ise salgının bittiği iki kez duyurulmasına rağmen yeni vakalar görülmüştü. Salgın nedeniyle Batı Afrika'da şu ana kadar 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.