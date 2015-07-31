T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Ebola'yla mücadelede önemli adım

Ebola ile mücadele kapsamından Batı Afrika'da sürdürülen bir aşı denemesinde başarılı sonuçlar elde edildiği bildirildi.

31 Temmuz 2015 18:21


Batı Afrika ülkelerinden Gine'de 4 bin deneğin katılımıyla gerçekleştirilen bir aşı denemesinde başarılı sonuçlar elde edildiği duyuruldu. Deneysel Ebola aşısı VSV-ZEBOV'un virüsün bulaşmasına karşı etkili koruma sağladığı kaydedildi.

Aşı çalışması kapsamında geçen 12 ayda Ebola virüsü bulaşan kişilerle yakın temasta bulunan ve yüksek bulaşma tehdidi altında olan kişilerin aşılandığı kaydediliyor.

Yapılan deneylerde aşılamadan on gün sonra aşının Ebola'ya karşı yüzde 100 koruma sağladığı ifade ediliyor.

Amerikan ilaç firması Merck & Co ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de katıldığı söz konusu araştırmanın detayları Akademik sağlık dergisi Lancet'te yayımlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EbolaBatı AfrikaAfrikaGineVSV-ZEBOVAşıMerckDünya SağlıkAkademikLancetWelle Türkçe DW/dpa/BW/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24