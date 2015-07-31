Ebola'yla mücadelede önemli adım



Batı Afrika ülkelerinden Gine'de 4 bin deneğin katılımıyla gerçekleştirilen bir aşı denemesinde başarılı sonuçlar elde edildiği duyuruldu. Deneysel Ebola aşısı VSV-ZEBOV'un virüsün bulaşmasına karşı etkili koruma sağladığı kaydedildi.

Aşı çalışması kapsamında geçen 12 ayda Ebola virüsü bulaşan kişilerle yakın temasta bulunan ve yüksek bulaşma tehdidi altında olan kişilerin aşılandığı kaydediliyor.

Yapılan deneylerde aşılamadan on gün sonra aşının Ebola'ya karşı yüzde 100 koruma sağladığı ifade ediliyor.

Amerikan ilaç firması Merck & Co ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de katıldığı söz konusu araştırmanın detayları Akademik sağlık dergisi Lancet'te yayımlandı.