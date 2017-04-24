"Yardım istemiyorum, eşyamı satabileceğim küçük bir yer istiyorum"

Elazığ Belediyesi'ne bağlı, Belediye El İşi Göz Nuru Çarşısı'ndaki standı kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle elinden alınan Sümeye Subaşı, "Eşyamı satabileceğim küçük bir yer istiyorum, para istemiyorum, yardım istemiyorum, bu hasta halimle çalışayım oğlumu okutayım" diyerek tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre Rızaiye Mahallesi'ndeki kiralık evde, Fırat Üniversitesi Bilgisayar Bölümü 1. sınıfında eğitim gören oğlu Mehmet Ali Subaşı ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki Sümeye Subaşı, evde yaptığı el işi ürünlerini tarihi Harput Mahallesi'ndeki Belediye El İşi Göz Nuru Çarşısı'nda açtığı stantta satarak geçimini sağladığını, ancak zabıtanın, standın kendisinden alınarak çarşıdan çıkarıldığını ileri sürdü.

Geçimini böyle kazanıyor

Geçimini evde yaptığı el işi ürünleri satarak kazandığını anlatan Subaşı, "Eşimden ayrıldım. Oğlumla bir başımıza kiralık bir evde kalıyoruz. Oğlumu hiç kimseye muhtaç etmedim, bu hasta halime çalıştım. Yaptığım el işi ürünlerimi satmak için bir yer istiyorum. Allah rızası için oğlum okulunu bitirene kadar bana üç yıllık bir stant versinler, oğlumu okutayım, hayata atılsın, başka bir şey istemiyorum. Eşyamı satabileceğim küçük bir yer istiyorum, para istemiyorum, yardım istemiyorum, bu hasta halimle çalışayım oğlumu okutayım" dedi.

Belediye Kültür Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu Sümeye Subaşı'nın kaçak elektrik kullandığı için Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şikayet edildiği ve mahkeme kararı ile söz konusu çarşıdan çıkarıldığını söyledi.

