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Yaşam

Yardım derneği yöneticilerinden 10 milyon liralık vurgun

22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı

22 Şubat 2020 22:21

Adıyaman merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, engelliler ve kanser hastalarını kullanarak, 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

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