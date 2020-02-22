Yardım derneği yöneticilerinden 10 milyon liralık vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' yöneticilerinin, vatandaşlardan kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

22 ilde 49 gözaltı

Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.

10 milyonluk vurgun

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Dernek başkanının çok sayıda suç kaydı çıktı

Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı. Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli ise polis tarafından aranıyor. (DHA)