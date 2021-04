Yaratıcısı, The Sopranos hakkında bilinmeyenleri anlattı

T24 Dış Haberler

The Sopranos dizisinin yaratıcısı, yazarı ve yapımcısı David Chase, Soprano suç ailesinin yaşamını anlatan dünyaca ünlü dizi hakkında bilinmeyen detaylar paylaştı.

The Guardian'a konuşan Chase, dizide Soprano ailesinin iki numarası Silvio Dante rolüyle akıllara kazınan Steven Van Zandt'ın ilk olarak Tony Soprano rolü için okuma yaptığını söyledi. Yazar, "Steven rolü oynarsa biraz daha The Simpsons gibi oluruz diye düşündüm; daha fazla komedi, daha az çirkinlik ve daha fazla absürt sahneler. Ancak Jim Gandolfini'yi seçtiğimizde tüm bunlar tersine döndü" dedi.

HBO dizileri bugünlerde Game of Thrones, True Detective ve Boardwalk Empire ile akıllara kazınsa da, bu akım The Sopranos ve The Wire ile başlamıştı. The Sopranos, özellikle ABD'de HBO adıyla özdeşleşse de Chase ilk taslağı Fox'a sunduğunu ve kanalın diziyi reddettiğini ifade etti. Chase, "İçine hiç cinayet koymadığım için reddedildiğini fark ettim. İnsanlar cinayet ve ihanet sevdiği için mafya dizileri ister. O yüzden HBO'ya gittim ve her şeyi sıfırdan yazdım" dedi

Dizinin ilk sezonundan en çok akılda kalan sahnelerden biri de Tony Soprano'nun kızıyla üniversiteleri gezerken gördüğü bir muhbiri öldürmesiydi. Chase, sahnenin şiddet oranından HBO'nun rahatsız olduğunu, kendisinin ise şu yanıtı verdiğini ifade etti; "Eğer bir muhbiri öldürmezse insanlar bu adamın mafyada olduğunu kabul etmeyecek".